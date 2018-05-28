勇哥看台北市選情 鞏固基本盤姚就有機會贏

姚文智曾探望阿扁前總統。（李義翻攝）

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新勇哥物語「民進黨提名姚文智委員為北市長候選人之後」為題，剖析台北市長選情，曾經歷三強競選市長的勇哥剖析，只要拿到2002年李應元的36％得票率，進而鞏固40％的基本盤，姚文智就有贏的機會。

勇弟說，如果沒有意外，姚文智被蔡主席徵召提名已成定局。1124台灣首都市長選舉將是三強鼎立局面，好像回到24年前陳水扁、趙少康、黃大洲的三強之爭。柯文哲市長的連任之路，確定將面臨國民黨丁守中、民進黨姚文智的嚴峻挑戰！

勇哥感嘆「既有今日，何必當初？」搞了半天又回到原點，民進黨在台北市長選舉足足浪費半年的時間，縱使有機會的贏局也會賭到輸輸去。

勇哥還說，原本蔡總統兼主席主觀上是要禮讓柯市長的，但情勢比人強，客觀條件不允許，總統願意讓步由民進黨自提人選，這是非常不容易的決定。是蔡英文改變了嗎？

勇哥也稱讚呂副總統堅持民進黨不能喪失黨的主體性，精神可嘉。並強調在國際政治，總統做完再選首都市長不是沒有過，鄰國菲律賓前總統艾斯特拉達，被判貪汙罪嫌處無期重刑，經特赦後再選總統獲得第二高票，5年前選上馬尼拉市長，已經76歲。日前馬哈地以92高齡再度出任馬來西亞總理。只要有足夠民意支持，年紀與性別一樣，都不是問題。

姚文智會贏嗎？勇哥說，由於中央執政不力，眾多改革容有爭議，雙北首當其衝。姚委員剛開始只能力拼3成的支持度，站穩腳步再往前衝刺。只要拿到2002年李應元的36%得票率，進而鞏固40%的基本盤，姚文智就有贏的機會。

(中時 )

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