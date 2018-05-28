民進黨北市假提名真禮讓？陳明文：不會有二階段

2018年05月28日 12:50 工商 崔慈悌

民進黨選對會今天將綜合評估台北市長提名人選，並向黨主席提報建議，外界質疑若人選不夠強，是否可能比照上次採二階段整合？選對會召集人陳明文明確表示，絕對不會有二階段。

民進黨26日舉行電視政見發表會，由表態參選台北市長的前副總統呂秀蓮和民進黨籍立法委員姚文智參與，選對會今天中午開會討論台北市長人選，預計中午12時50分舉行記者會對外說明會議結論。

陳明文會前接受媒體採訪表示，選對會將綜合性評估檢討確定人選，再提報給民進黨主席蔡英文作為參考，如果黨主席認為建議案可行，就會在30日中執委討論通過。

對於前總統陳水扁最新一期「新勇哥物語」指呂秀蓮已同意提名姚文智，但希望能夠舉辦個政見發表會，呂秀蓮今天上午發出聲明否認。陳明文也表示「絕對沒有這回事」，他說，呂也非常清楚，在談話過程中絕對沒有告訴她要徵召任何一個人。

昨晚媒體報導民進黨內部民調顯示姚文智勝出，將推出姚文智參選，陳明文說，絕對沒有，而且民調只作內部參考，絕不對外公布，截至目前為止，連他都沒有看到民調「今天以前，我們絕對沒有人選決定的問題」。

媒體詢問除了呂秀蓮、姚文智之外，是否可能出現第三人？陳明文表示，徵召必須要是有意願參選的人，沒有意願的人，基本上不可能去徵召。

媒體也追問，最後是否可能如國民黨所言，會尋求連任的台北市長柯文哲會有二階段整合，陳明文也表示，國民黨應該做好自己份內的事，民進黨自有基調，「怎麼走，我們非常清楚，不需要他們來指導」。

他也強調「沒有二階段的部分」，媒體再問是否不會再跟柯文哲有任何聯繫？陳明文堅決表示，「對，目前絕對沒有二階段的部分」。至於外界擔心推呂秀蓮或姚文智是假提名真禮讓，陳明文表示，「我們推這個人選，民進黨就一定會團結」。

(工商 )