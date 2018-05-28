濫倒1公噸廢棄物　泥作師傅現行犯遭逮

陳姓泥作師傅（右一）為貪圖方便，24日將1公噸的裝潢廢棄物，分批載往深澳坑路空地任意傾倒，正巧被警方逮個正著。（張穎齊翻攝）

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基隆市1名陳姓男子（45歲）平時擔任泥作師傅，但卻為了節省傾倒營建廢棄物的費用，偷偷將50袋、共1公噸的裝潢廢棄物，分2次運往信義區深澳坑路6巷空地，任意傾倒。經民眾發現通報後，警方與環保局人員前往現場，當場將陳男逮個正著，並依違反廢棄物清理法移送基隆地檢署偵辦。

陳姓泥作師傅為貪圖方便，24日將1公噸的裝潢廢棄物，分批載往深澳坑路空地任意傾倒。。（張穎齊翻攝）

基隆市警察局第二分局深澳坑派出所，於24日接獲民眾報案指稱，有人在深澳坑路6巷空地傾倒廢棄物，請警方到場查看。經警方協同環保局前往了解，發現陳男剛好正在現場傾倒營建用廢棄物。

陳男見警方到場，嚇得只好坦承犯行，並表示因為自己貪圖方便，想說又可以節省清潔費用，所以將垃圾傾倒於空地草堆中，前後共分2次，總共載運了50袋的廢棄物，總計重量約達1公噸，內容多為裝潢剩餘的磚瓦石塊。而原本清淨的空地如今變成垃圾場，也令當地民眾氣憤不已。

環保局表示，陳男未取得合格之廢棄物清理許可，即進行載運廢棄物作業，已違反廢棄物清理法第41條之規定，任意棄置垃圾之行為亦違反廢棄物清理法第27條之規定，環保局後續將依法告發處分。

刑罰部分，經警方詢問後，將陳男依違反廢棄物清理法現行犯，移送基隆地檢署偵辦。

(中時 )

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