NBA》眾星膜拜詹皇 林書豪：別問詹皇喬丹誰強

詹姆斯比出敬禮手勢，接受隊友鼓掌歡呼。(美聯社)

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中時電子報

隨著「小皇帝」詹姆斯帶領騎士贏下東區冠軍賽G7，連8年闖進總冠軍賽，不少NBA球星都在社群媒體讚讚詹皇表現，林書豪就在推特上寫，「到底詹姆斯跟喬丹該怎麼比較？拜託大家幫忙，我真的不知道這個問題的答案了！」

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林書豪也對今年東區冠軍賽的激烈戰況感到驚嘆，「隨著東區冠軍賽落幕，我已經找不到言詞來形容，內心對於詹姆斯或年輕的塞爾提克球員(像是洛席爾、塔圖、傑倫布朗)所完成事情的讚嘆感受。＃尊重」

「小飛俠」布萊恩則用「勒布朗合金(Lebranium)」形容詹姆斯的無敵表現，這個字是從漫威宇宙當中最堅硬的「汎合金(vibranium)」延伸過來的，像是美國隊長所使用的盾牌，就是用汎合金製造的，代表布萊恩讚嘆詹皇表現之程度。

「我們可以在不詆毀1個人的情況下欣賞另1個人，」布萊恩隨後在推特補充，「我愛他正在做的事情，不要爭論那些人最終沒法贏到的東西！＃享受我的5冠＃享受喬丹的6冠＃享受詹姆斯的爭冠之旅」

詹姆斯的好友韋德也在第一時間發推，「真是個壞蛋，恭喜詹姆斯連續8年闖進總冠軍賽，該死的！」七六人中鋒恩比德更稱讚，「讚嘆詹姆斯所能做到的一切，這太艱難了！現在塞爾提克跟我們一樣回家躺沙發上面。」

(中時電子報)

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