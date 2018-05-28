辦公時間調整 宜蘭縣政府試辦3個月

2018年05月28日 13:30 中時 李忠一

宜蘭縣政府從1991年實施冬、夏令辦公時間，是全國唯一冬天、夏天午休時間不同的縣市。（李忠一攝）

宜蘭縣政府夏天、冬天的午休時間不同，代理縣長陳金德決定，午休時間改為1小時。（李忠一攝）

宜蘭縣政府依夏天、冬天有不同的午休時間，夏天午休是1小時半，冬天是1小時，代理縣長陳金德今天（28日）決定，午休變成1小時，讓這項全國獨有的作法走入歷史，而上班時間改為彈性的上午8時至9時，下班為下午5時到6時，從6月1日起試辦3個月。

縣府從1991年底實施冬、夏令辦公時間，彈性上班時間皆為上午8時至8時30分，彈性上班者應補上班8小時時數。冬令、夏令的不同是午休時間，夏天是1小時半，冬天是1小時，也因為冬天午休縮短，在晝短夜長的冬季縣府同仁可提早半小時下班。

陳金德指出，員工彈性上班的時段不能太集中，各主管必須負責調節。他坦言，現在的工作方式跟以前不一樣，做事其實是超過8個小時，上下班幾點的訂定是鼓勵同仁自我管理，把應該做的事做好。

陳金德表示，從6月1日起府本部午休時間是1小時，彈性上班時段為上午8時至9時，下班為下午5時至6時，試辦3個月，期間廣徵同仁意見，再決定9月1日起是否續辦。

(中時 )