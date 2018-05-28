拚認證千顆星！中央評核中市減租獎勵市場攤商

2018年05月28日 13:47 中時 盧金足

經濟部每年評核品牌市集、優良市集及樂活名攤，台中市府經發局鼓勵台中市攤商積極參加，並提供減免攤位使用費作為獎勵，台中市場2017年度評核獲得總星數706顆星，名列前茅，全國僅6處獲選的品牌市集，包括以百年美食品牌市集為定位第二市場，及創意美食指標－逢甲觀光夜市，市府強調，「今年將以認證千顆星為目標！」

經發局長呂曜志表示，為推動台中市攤商積極參加優良市集暨樂活名攤評核，2017年同時獲得三星等以上優良市集（包含展延認證期限的市集）樂活名攤，減免攤位使用費10％，期限1年；而獲得三星等以上的樂活名攤（包含展延認證期限的攤位），減免攤位使用費5％，期限1年。

其中，建國市場榮獲三星等優良市集，但考量市場環境整齊、設備新穎，更具競爭優勢，因此提高獎勵條件，三星等以上樂活名攤可減免攤位使用費8％，期限1年，希望藉由獎勵措施，激勵市場攤商在今年再晉升星等，為消費者提供更好的服務。

經發局指出，配合經濟部傳統市場輔導回歸地方自治事項的政策方向，2017年將一、二星等評核由六都自主辦理後送經濟部核可，經濟部則評核三、四星及品牌市集。

台中市相較105年獲獎總星數，2017年大幅成長4.3倍。25處獲優良市集，市集總星數有57顆星；樂活名攤計有339攤，總星數有649顆星，總計706顆。

經發局今年配合經濟部修正評核計畫，將一、二、三星等優良市集及樂活名攤評核由六都自主辦理，經發局持續投入工程修繕及行銷經費，將結合2018台灣設計展及花卉博覽會等活動，擴大創造市場效益，提升市場消費品質，今年將以達成市場與攤位星等認證總數達1000顆星為目標，打造吸引消費者喜愛的優質傳統市場。

(中時 )