瑞芳蝙蝠季　坐船看大象嚐小卷明開放報名

瑞芳區公所將在6月起推出「坐船看大象嚐小卷」，瑞芳區長陳奇正（右二）、新北市議員林裔綺（右一）歡迎民眾報名參與。（張穎齊翻攝）

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瑞芳區公所將在6月起推出「坐船看大象嚐小卷」，民眾可乘坐娛樂漁船，一邊欣賞象鼻岩，一邊大啖小卷美食。（張穎齊翻攝）
瑞芳區公所將在6月起推出「坐船看大象嚐小卷」，民眾可乘坐娛樂漁船，一邊欣賞象鼻岩，一邊大啖小卷美食。（張穎齊翻攝）
瑞芳蝙蝠季即將到來，區公所為了讓活動先暖身，將在6月起，於每周六再推出「坐船看大象嚐小卷」海上藍色新航線。（張穎齊翻攝）

一年一度的瑞芳蝙蝠季又來了，瑞芳區長陳奇正指出，「2018知蝠惜蝠─瑞芳蝙蝠季」活動，將於7月14日傍晚在瑞芳蝙蝠洞公園盛大開幕，另外繼去年推出「坐船賞蝙蝠看大象」獲得民眾熱烈迴響，今年推出「坐船看大象嚐小卷」，民眾可近距離觀看深奧象鼻岩、嚐海鮮，明（29）日將開放報名。

陳奇正表示，瑞芳蝙蝠季即將到來，為了讓活動先暖身，公所將在6月起，於每周六再推出「坐船看大象嚐小卷」海上藍色新航線，民眾可近距離觀看近3年來網路爆紅的「深澳象鼻岩」，從海上看大象栩栩如生彷彿是在海邊踏浪，帶領遊客領略瑞芳海岸線之美。

陳奇正說，今年共有9航次「坐船看大象嚐小卷」活動，分別於6月2日、9日、16日、23日、30日(1航次)，每日2航次分別為上午9:30及10:30，行程約50分鐘，每航次35人，每人報名費用250元，上船後可一邊欣賞美麗海上風光並由船長提供「現撈深澳當季小卷」讓遊客嚐鮮。

此外，下船前還會再致贈每人「瑞芳美食廣場」2張10元折價券，可在返航航後，自行前往瑞芳火車站前，到整修後重新開幕的瑞芳美食廣場品嚐胡椒餅、肉羹麵、紅茶、豆花等銅板美食，相關報名可上瑞芳區公所網站(http://www.ruifang.ntpc.gov.tw/)下載報名簡章，並透過傳真報名，29日上午9時起額滿截止。

瑞芳區公所表示，民眾搭船當天必須帶身分證，在瑞芳區漁會報到經海巡署檢查身分通關後登船，搭乘娛樂漁船從深澳漁港出發不久後，即看到瑞芳限定全國唯一「象鼻岩」，接著是番仔澳地標「印地安酋長岩」，之後船就會抵達北台灣唯一鄰海最美麗「八斗子火車站」外海。

公所指出，從海上可以看著火車緩緩進站，並在船上可遠眺基隆潮境公園與基隆嶼，返航時沿途船長還會告訴遊客一般常吃「章魚、魷魚、軟絲、烏賊、透抽、小卷」如何分辨，還有東北角夏天消暑解渴「石花凍」由來，搭船還可以長知識，歡迎民眾大手牽小手一起報名參加。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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