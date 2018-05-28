睡姿太誘人 24歲竊賊夜襲熟女人妻遭逮

2018年05月28日 14:03 中時 許家寧

24歲的楊男慣竊，昨夜凌晨闖空門欲性侵熟睡婦人遭逮。（許家寧翻攝）

花蓮市24歲有竊盜前科的楊姓男子，27日凌晨潛進民光社區一間民宅內疑似行竊，見4旬婦人兀自熟睡，竟大膽脫光上衣跳上床欲性侵，婦人驚醒大呼「有色狼啊！」在隔壁房間的丈夫及家人聞訊將他制伏，楊男訊後被檢方依加重強制性侵未遂羈押。

花檢署檢察官認為楊男有再犯之虞，聲請羈押獲准。（許家寧攝）

花蓮警方指出，楊男稱深夜見被害人住家門窗未鎖，因此輕易潛入住宅內查看，當時見婦人獨自在床上熟睡之際，一時把持不住，竟全身脫個精光壓在婦人身上，欲褪下其衣褲打算性侵，婦人感到不對勁驚呼「你在做什麼﹖」、大喊「救命啊！」

婦人尖叫聲驚醒睡在隔壁房間的丈夫及家人，合力將赤裸上身的楊男制伏並報警，警方獲報到場將他逮捕，竊盜前科累累的楊姓男子，坦承犯案，還稱之前也曾經在吉安鄉對人露鳥，造成路人騷動，警詢後昨日依妨礙性自主罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

檢方調查，身材壯碩的楊男年紀輕輕不學好，過去就曾在花蓮市區到處閒晃開車門行竊，共搜刮車內金錢2萬多元遭逮，檢察官認為楊男這次侵入民宅更欲性侵民女，認其涉加重強制侵性侵罪刑重大，向法院聲請預防性羈押，昨晚獲法官裁定羈押獲准。

(中時 )