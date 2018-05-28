警消超勤津貼 嘉義縣加碼多1000元

嘉義縣將針對警消超勤津貼，每月加碼調升多1000元。（呂妍庭翻攝）

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嘉義縣議會臨時會開議，會前特別為敬鵬工業平鎮廠大火中殉職的消防局默哀30秒。（呂妍庭攝）
嘉義縣議會臨時會開議，縣長張花冠當場提案，表示考量警政人員的危險性，希望警消的超勤津貼能自9月起先提高1000元。（呂妍庭攝）

敬鵬工業平鎮廠4月28日深夜惡火，造成6名消防員不幸殉職，其中林伯庭和游博瑜都是嘉義縣人，28日縣議會臨時會上，全場特別為兩位因公殉職的年輕子弟默哀30秒，縣長張花冠也當場提案，表示雖嘉縣財政財政，但考量警政人員的危險性，希望警消的超勤津貼能自9月起先提高1000元，希望議會能通過。

今上午臨時會上，議長張明達特別向議會說明，表示殉職的6名消防員中，24歲林伯庭是水上鄉人，22歲游博瑜為嘉義縣竹崎鄉人，兩位優秀消防員投身公職為社會大眾付出，卻不幸英年早逝，為表示對兩人的敬重，請全體起立為兩人默哀。

隨後張花冠發言，表示嘉義縣有許多子弟北上進入工業區工作外，也有部分投入警消行列，從這幾次災害發生來看，警消的危險性真的比軍人還要高，雖然嘉縣財政不算好，但她任內已還了近百億元，稍解財政壓力，所以特別提案建議自9月起提高的超勤津貼1000元，雖然只有1000元，相信對所有警消能發揮鼓舞士氣的作用。

據嘉義縣消防局統計，目前局內實領超勤津貼人數350人，超勤加給提升1000塊後，每月增加35萬元，一整年下來會增加420萬，嘉義縣警察局統計，目前局內實領超勤津貼人數1123人，超勤加給提升1000塊後，每月增加112萬3000元，一整年下來會增加1347萬6000元，總計嘉縣警消超勤津貼加碼，縣庫每年需多編列1767餘萬元。

(中時 )

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