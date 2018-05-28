日媒：美朝板門店磋商 運出核彈頭成主要議題

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據日本共同社報導，美國國務院27日透露，為了力爭6月12日在新加坡舉行美朝首腦會談（川金會），美朝在朝鮮半島南北軍事分界線所在的板門店啟動工作磋商，而據美國政府負責人稱，預計主要議題包括北韓核彈頭運到國外等。

美國總統川普27日在推特上暗示有意提供經濟援助，稱「北韓有朝一日將成為經濟大國」，對無核化進展表示期待。然而，美朝雙方圍繞無核化方式和期限存在巨大分歧，協議是否會有眉目尚難預料。

據美國《華盛頓郵報》報導，在國務院長期負責對朝談判的前駐韓大使金成率領美方代表團，將與北韓外務省副相崔善姬等人繼續磋商至29日。美國國家安全會議（NSC）朝鮮半島事務助理艾莉森･胡克、助理國防部長薛瑞福陪同前往。27日美朝的磋商與26日南北首腦會談（文金會）一樣，亦在板門店朝方一側設施「統一閣」舉行。川普也在推特上透露美方代表團抵達北韓。

共同社指出，據負責人介紹，美方力爭實現北韓「完全且可驗證、不可逆的無核化」，要求早日將核彈頭運至國外，但北韓迄今對全面運出核武與飛彈面露難色。朝方似乎提出了先運出洲際彈道飛彈（ICBM）等部分飛彈的方案。

若透過事先談判無法拿出一定的方向性，最終協議也可能被委託給川普與北韓領導人金正恩的首腦間磋商。據推斷北韓至少擁有10枚至20枚核彈頭，如何處理用於武器的鈽和高濃縮鈾也將成為焦點。

(中時 )

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