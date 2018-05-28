遭美飛行教練綁架強制遣返 陸生稱疑是英文太爛惹禍

2018年05月28日 13:57 中時電子報 蔡萱

美國加州一名飛行教練近日驚傳夥同助理綁架一名中國籍的學生，並企圖將他強制遣返回國，好在該名陸生緊急打給遠在上海的弟弟求助，最後警方機場將3人攔下，才讓陸生化解危機。目前教練綁架陸生的動機仍待調查，但該名陸生表示可能跟自己的英語程度不好有關。

據《華盛頓郵報》報導，美國加州雷丁IASCO飛行學校的教練麥康奇（Jonathan McConkey）25日在雷丁機場被攔下，因為他與他的助理霍瑟（Kelsi Hoser）綁架飛行學校的中國籍學生石添書（音譯，Tianshu Shi），並企圖將該名學生強制送上飛機返回中國。

現年21歲的石添書持有學生簽證在IASCO飛行學校學習，他是在中國民航單位與該校的訓練飛行駕駛訓練計畫下，於7個月前抵達美國學習，平時和其他同學一起住在雷丁的公寓。

警方表示，麥康奇24日晚間偕同霍瑟到石添書的住所命令他，趕緊收拾行李必須在隔天返回中國，石添書向麥康奇表示自己沒有收到來自中國的相關文件，而麥康奇也沒告知是為何要將石添書趕回中國，目前原因連警方也不知情。

不過石添書在事後對外表示，可能跟他在稍早前被飛行學校禁飛2個月以及自己的英文程度不夠好有關係。

正好去年也有一起聯邦訴訟中提及，一名48歲的IASCO飛行學校前教練稱，很多到該校學習的中國學生英語程度太差，以至於他們不能安全的飛行。曾經有學生因誤解飛行教練的指示，而差點撞上另一架飛機，不過這起官司中並未提及麥康奇與雷瑟。

麥康奇和雷瑟在25日早上再次現身石添書家門，要求石添書立刻跟他們前往機場，但遭石添書拒絕。石添書也公布了事發當下的錄音，可以聽見麥康奇表示，「你現在必須回家，不管你準備好你的行李與否」，另一名女性中英夾雜的說道：「如果你不能說英文，你就不能待在這邊」。

接著可以聽到麥康奇以暴力威脅要打斷石添書的手臂，還說「我可以強制讓你離開，如果你想要警察帶槍來找你，我也可以幫你，你這個混蛋現在就要離開了」，錄音中的女聲還說「你現在待在這裡是違法的，你不走，會被抓去坐牢」，石添書最終為保全自身安全只好跟著他們前往機場，不過他也在離開前，向遠在上海的弟弟表示，有人想要強行帶走他。

石添書的弟弟之後遲遲等不到哥哥的回音，於是透過石添書在飛行學校的同學向警方報案，最後成功將人攔下。警方最終以共謀綁架等罪名將麥康奇及雷瑟逮捕。

目前石添書打算與飛行學校的另一名學生一起找律師告麥康奇，另一名學生也指控麥康奇與雷瑟曾試圖想把他趕回中國。

(中時電子報)