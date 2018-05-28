影》激戰14局！印隊小將立大功轟沉太空人

年輕小將艾倫14下建功，轟出再見陽春炮。(美聯社)

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中時電子報

印地安人25歲年輕外野手G.艾倫(Greg Allen)開季還在3A，直到5月初才重返大聯盟，今(28日)就靠著手中球棒，替球隊立下大功，轟出再見全壘打擊垮太空人，戲劇性的替14局惡戰畫下句點，助印隊10比9險勝，送太空人二連敗，他直呼「這是永生難忘的一戰！」

這場比賽，印隊在包爾(Trevor Bauer)領軍下，前7局打完還以3比2領先。孰料，包爾8上失控，1出局後陷入一二壘有人危機；印隊當機立斷換投，卻是噩夢的開始，後援的馬歇爾(Evan Marshall)和泰勒(Ben Taylor)都沒能止血，讓太空人一口氣攻下6分大局逆轉。

不可思議的是，落後5分的印隊9下吹起反攻號角，靠著單局7支安打，打進5分將比賽逼進延長。延長賽雙方仍僵持不下，直到延長14下，戰局出現變化；太空人推上皮考克(Brad Peacock)接替投球，結果他上場投第1球，就被艾倫扛出石破天驚的右外野再見陽春炮。

「我只希望隊友別太粗暴的對我。」艾倫笑說，這是他生涯首次打出再見轟，相當別具意義且永生難忘的一戰，「很開心我們能挺過險境奪勝！」艾倫今年以前，大聯盟生涯僅打了1轟，沒想到這本季首轟，就是支價值連城的再見轟。

艾倫挺身當英雄，會不會感到意外？印隊總教練法蘭柯納(Terry Francona)微笑說，「我不在意是誰當英雄，不過這真的很酷。」近期印隊牛棚狀況多，今天也險些敗掉勝利，法蘭柯納坦言，牛棚狀況確實不佳，但他們找到方法贏球，「這種贏球方式，會對球隊起激勵效果。」

(中時電子報)

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