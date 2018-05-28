黨員繼續服務台北市府 鄭運鵬：沒違紀問題

民進黨選對會28日針對台北市長選舉開會討論，經一個多小時討論後，民進黨發言人鄭運鵬（見圖）在會後記者會表示，選對會決議，建議徵召姚文智，待周三中執會確通過，就正式確立。(陳怡誠攝)

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民進黨確定徵召綠委姚文智參選台北市長，外界關切民進黨籍在台北市政府服務或與柯文哲同台是否違反黨紀？黨發言人鄭運鵬表示，民進黨服務於台北市府的同志，應秉持積極服務市民、市政為己任，如果沒有發生違紀助選等行為，應該沒有違反黨紀的問題。

由於民進黨在本屆台北市長選舉時曾大力支持柯文哲，在柯入主台北政府後，也有多位民進黨籍人士，包括副市長陳景峻等人都應柯P之邀在台北市政府服務，在民進黨確定徵召姚文智後，外界關切這些官員在柯P底下作事，是否涉及違反黨紀？

民進黨今天召開選對會，會中也針對此事進行討論，鄭運鵬表示，柯文哲市長上任後，延攬民進黨優秀同志進入市府協助市政，選對會認為，雖然民進黨已徵召姚文智為台北市長候選人，但民進黨服務於台北市府的同志，也應秉持積極服務市民、市政為己任，如果沒有發生違反本黨紀律評議裁決條例第十五條違紀助選等行為，應該沒有違反黨紀的問題。

根據民進黨紀律評議裁決條例第十五條規定，違紀助選行為包括：一、公開發表支持非本黨提名候選人之言論。二、公開攻擊本黨提名候選人。三、擔任或列名為非本黨提名候選人競選活動有關之職銜。四、其他損害本黨提名候選人形象之助選或助勢行為。

媒體詢問如果民進黨候選人與柯P同台算不算違紀？鄭運鵬表示，他不回答個別情境狀況，那要依當時行為來判斷，但過去曾有案例，有黨籍議員參選人與非黨籍市長參選人因為活動同台，該非黨籍候選人稱讚該民進黨議員參選人，因為並非該議員主動，因此不算違紀。

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