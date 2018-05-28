事業廢棄物進不了焚化爐 業者抗議快失業

新北市議員李婉鈺率員到新北市議會抗議。（葉德正攝）

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新北市議員李婉鈺今率30多家環保業者到市議會抗議指出，新北市三座垃圾焚化爐目前以燒家戶垃圾為主，對事業廢棄物總量管制，業者收回來的垃圾每日有500噸以上進不了焚化爐，加上近來焚化爐陸續進入維修整建階段，情況勢必更惡化，環保業者生計堪慮，呼籲市府介入協調，別讓新北「垃在其中」。

李婉鈺指出，新北市的三座焚化爐每日可焚燒總量僅2600噸，但家戶垃圾加上事業廢棄物就高達2800噸，每日缺口就有200噸，加上新店、樹林廠已開始整建，加上三個廠輪流停爐歲修，每日缺口將擴大至500噸以上。

李婉鈺說，事業廢棄物送不進焚化爐處理，業者收來的垃圾只能自己找地方放，惡性循環下業者與員工超過2400個家庭生計受到威脅，最後餐廳、社區事業廢棄物改用家戶垃圾處理，環保局清潔隊員絕對工作量大增。

李婉鈺說，希望新北市的大家長朱立倫市長能給二千多個家庭一條生路，參考桃園及台中市長有擔當的做法，透過打包方式或協調外縣市助燒垃圾等方法，給予業者積極的正面回應。

李姓業者說，他們主要是處理市場的事業廢棄物，這些都是他們標的政府標案，但現在他們收來垃圾，焚化爐卻管制數量，不是很矛盾嗎？希望市府能為他們的生計著想。

(中時 )

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