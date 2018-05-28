日媒：半導體主戰場轉向AI 英特爾發動逆襲

2018年05月28日 14:20 中時 王嘉源

《日本經濟新聞》28日指出，圍繞可高速處理圖像等大數據的人工智慧（AI）半導體，新舊霸主即將展開正面對決。美國英特爾公司5月23日宣布，將在2019年投放專門面向AI處理的新型處理器，努力追趕該領域的領先企業美國英偉達（NVIDIA）。英特爾正透過接連不斷地透過收購來獲取技術。半導體行業的每一次技術革命都會發生盟主更迭。下一個主戰場將是AI。

23日，在美國舊金山召開的AI開發者會議上，英特爾副總裁納溫·拉奧（Naveen Rao）介紹了一款新産品，稱「這是最適合深度學習的首款量産型晶片」。這款産品正是專門針對AI重點技術深度學習的半導體。與此前向部分合作夥伴供應的産品相比，處理能力提高3-4倍，將從2019年起出售給擁有數據中心和伺服器的企業。

英特爾當天發布了公司的全方位戰略，即從數據中心到虛擬實境（VR）終端、無人機，將針對不同領域分別投放相適應的AI半導體。拉奧表示，「將對各種不同AI分別提出正確的工具方案」。儘管沒有明確指名，但這依然可以視為是向英偉達發出的挑戰書。

十年之前只有遊戲玩家才知道的英偉達圖形處理器（GPU），現在已經成為AI半導體的代表性産品，從數據中心到自動駕駛汽車都在得到廣泛的使用。英偉達2017財年（截至2018年1月）的銷售額達到97億美元，約為英特爾的六分之一，除了與日本豐田汽車等大型車企合作外，4月份還與日本佳能醫療系統合作，在醫療領域也不斷擴大勢力範圍。

英特爾3年前的産品只有面向個人電腦和伺服器的CPU（中央處理器），現在正加緊開展收購攻勢，希望借此捲土重來。5月23日發表的AI半導體，就是採用2016年收購的創業公司Navana Systems的技術。副總裁拉奧也是從Navana執行長（CEO）轉任英特爾的AI高層主管。

無人機上搭載的低功耗型技術和面向數據中心的部分技術，也來自於英特爾此前收購的企業。如將車載半導體公司Mobileye也算進來的話，英特爾併購AI企業所投入的金額僅已經公開的部分就超過320億美元。英特爾在電腦CPU上盈利頗豐，而現在之所以把賺到的現金毫不吝惜地投向AI，正是因為認識到AI將浸透到社會的各個領域，甚至會改變半導體産業的勢力格局。

英特爾30年前就透過CPU將IBM等公司的專用半導體逐出市場，打造出個人電腦時代。但在IT終端的主角轉變成智慧型手機時，沒能及時採取行動，將主角的位置讓給了高通。英特爾為慶祝公司成立50周年而對總部進行妝點。在「2018」的數字右邊緊接著寫上「2068」。從汽車到家電、數據中心，AI正超越硬體的圍牆浸透到各個領域，如果趕不上這股潮流，英特爾的2068恐怕很難到來。

AI半導體的競爭已正式拉開序幕，出現這一局面的背景除需要處理龐大的數據外，還在於傳統的半導體性能提升已經接近極限。CPU性能的提升取決於半導體電路的集成度，但業界普遍認為，這一集成度以每2年2倍的速度發展的「摩爾定律」即將走到極限。在深度學習方面占有優勢的英偉達GPU突然崛起，就是因為這一背景。對此，英特爾試圖推出與CPU組合起來使用的專用AI半導體。

為搶占AI時代不可或缺的基礎設施的霸主位置，全世界開展AI服務的IT巨頭們也紛紛參與半導體的開發。5月上旬，谷歌發表了透過雲服務提供AI的專用處理器「TPU」的改進型號。對於英特爾和英偉達來説，提供雲服務的各大IT公司原本是顧客，但現在有可能成為潛在競爭對手。

大陸企業也在行動。除阿里巴巴集團宣布進軍AI半導體外，透過比特幣「挖礦」的晶片而積累了財富的大陸企業也開始加入進來。

(中時 )