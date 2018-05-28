飛彈專家將效法吳茂昆去大陸？ 慘遭陸網友拒絕

2018年05月28日 14:34 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

雄風飛彈是國軍目前唯一具反制戰力的武器。圖為2003年漢光十九號演習，光華6號二代飛彈快艇發射雄風2型飛彈，準備攔截靶機。（本報資料照片）

日前研製雄風飛彈的前中科院主任工程師陳博士，揚言因政府自7/1起大砍軍公教年金，他將不排除比照內政部長葉俊榮與教育部長吳茂昆，到大陸進行短期講學談飛彈，雖後來陳博士表示他「只是想嚇唬蔡政府而已」不過這項消息傳到大陸網友那紛紛拒絕「對不起，我們不收垃圾」。

大陸論壇《天涯社區》上出現一篇討論，版主貼出一篇台灣中科院主任工程師陳博士，最近放話將比照內政部長葉俊榮與教育部長吳茂昆到大陸講學，不過為何他會這麼做主因是因為年金改革問題，他不滿蔡政府的做法，因此放話要嚇唬嚇唬蔡總統。

不過這項消息被大陸網友發現後，大陸網友不僅不買單甚至拿出之前「雄三飛彈誤射漁船事件」出來狂酸，甚至還有網友貼出當年漁船被打穿的照片並回復「你看打多準」、「咱們漁船傷不起阿，漁民沒有得罪你吧」，此外還有不少網友回應「對不起，我們不收垃圾」、「不需要好嗎」、「唉！這麼先進的技術我們掌握不了！！！還是給羨慕已久的美國吧！」、「噗嗤，來大陸玩具廠，做模型嗎？」、「真把自己當根蔥了」、「他的導彈技術，大陸還真未必能瞧得上眼」。

(中時電子報)