安倍不支持率創二次上台以來新高

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旺報

日本經濟新聞社與東京電視台在5月25至27日進行的民意調查結果顯示，安倍內閣的支持率為42%，與4月下旬上次調查的43%基本持平。不支持率達到53%（上升2個百分點），創出2012年第2屆安倍內閣上台以後的新高。不支持連續3個月超過支持，也是第2屆安倍內閣上台以來的首次。

安倍內閣支持率在3月下旬的調查中下降14個百分點，暴跌至42%，之後的2個月連續持平。不支持率3月下旬上升13個百分點，猛增至49%，之後居高不下。第2屆安倍內閣以來，此前的不支持率最高值是2017年7月的52%，此次超過了這一水準。

在圍繞學校法人「加計學園」開設獸醫系的相關問題上，安倍否認親自參與和發出指示，但74%的受訪者表示「無法認同」其解釋，僅有16%的人表示「能認同」。即使在內閣支持階層中，「無法認同」也達到50%，超過「能認同」的33%。

在篡改向學校法人「森友學園」出售國有土地的相關批准文件的問題上，安倍否認自己和夫人昭惠參與出售談判，但68%的受訪者認為「首相負有責任」，僅23%的人認為「沒有責任」。

此次調查由日經調查公司25至27日以日本全國18歲以上男女為對象，通過包括手機在內的電話隨機撥號方式實施。共獲得975份回答，回答率為46.6%。

(旺報 )

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