潭秀國中寒假延遲發放安心餐券 教育局追究學校行政責任

2018年05月28日 14:26 中時 陳世宗

潭秀國中校長連秀玉（右）等人，28日被請到台中市議會備詢，針對安心餐券延遲發放提出說明。（陳世宗攝）

「每位孩子都是父母親的心頭肉！」市議員張立傑28日抨擊潭秀國中寒假期間延遲發放安心午餐券，嚴重影響學生權益，要求教育局應予嚴懲。教育局長彭富源說，該校承辦人員因業務交接導致延遲發放安心午餐券，已要求學校追究行政責任；針對校長督導不周，依法移請考核會議審議處分。

台中市議會28日進行教育文化部分業務質詢，市議員張立傑、尤碧鈴針對潭秀國中於寒假期間，全校高達125位清寒家庭學生的安心餐券，竟然延誤發放；校方還於事後補發150元超商等值餐券予受補助學生，經費由家長委員捐助，逾期餐券再由班級導師回收作廢。

教育局長彭富源說，潭秀國中在今年2月1日異動安心餐券承辦人員，新任承辦人員因核對資料花費較多時間，導致2月24日、25日及28日餐券已逾期才發放給受補助的學生；該校於3月中透過班級導師轉達領餐學生家長並致上歉意，並請導師持續關心弱勢家庭學生。

教育局強調，市府已函請學校追究行政責任，並依規議處，學校已深切檢討，且禁止類似情事再次發生；該局針對校長業務督導不周部分，依「公立高級中等以下學校校長成績考績辦法」的規定，移請校長成績考核會議審議、予以處分。

(中時 )