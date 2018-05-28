潭秀國中寒假延遲發放安心餐券 教育局追究學校行政責任

市議員張立傑、尤碧鈴28日抨擊潭秀國中寒假期間，延遲發放安心午餐券，嚴重影響學生權益，要求教育局應予嚴懲。（陳世宗攝）

友善列印
中時
潭秀國中校長連秀玉（右）等人，28日被請到台中市議會備詢，針對安心餐券延遲發放提出說明。（陳世宗攝）

「每位孩子都是父母親的心頭肉！」市議員張立傑28日抨擊潭秀國中寒假期間延遲發放安心午餐券，嚴重影響學生權益，要求教育局應予嚴懲。教育局長彭富源說，該校承辦人員因業務交接導致延遲發放安心午餐券，已要求學校追究行政責任；針對校長督導不周，依法移請考核會議審議處分。

台中市議會28日進行教育文化部分業務質詢，市議員張立傑、尤碧鈴針對潭秀國中於寒假期間，全校高達125位清寒家庭學生的安心餐券，竟然延誤發放；校方還於事後補發150元超商等值餐券予受補助學生，經費由家長委員捐助，逾期餐券再由班級導師回收作廢。

教育局長彭富源說，潭秀國中在今年2月1日異動安心餐券承辦人員，新任承辦人員因核對資料花費較多時間，導致2月24日、25日及28日餐券已逾期才發放給受補助的學生；該校於3月中透過班級導師轉達領餐學生家長並致上歉意，並請導師持續關心弱勢家庭學生。

教育局強調，市府已函請學校追究行政責任，並依規議處，學校已深切檢討，且禁止類似情事再次發生；該局針對校長業務督導不周部分，依「公立高級中等以下學校校長成績考績辦法」的規定，移請校長成績考核會議審議、予以處分。

(中時 )

事業廢棄物進不了焚化爐 業者抗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。