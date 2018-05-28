NBA》詹姆斯上次缺席總冠軍賽是何時？

2018年05月28日 14:33 中時電子報 盧品青

騎士隊詹姆斯(LeBron James)連續第8年、生涯第9度勇闖NBA總冠軍賽，詹皇的球迷當然很高興，但是對於不喜歡詹姆斯的人來說可能也辛苦了。事實上，8年已經相當於美國兩屆總統的任期。

前一次沒有詹姆斯的總冠軍賽，是2010年的湖人決戰塞爾提克，布萊恩率領湖人完成2連霸。在此之後，詹姆斯每年都固定到總冠軍賽報到，這期間姚明、歐尼爾、鄧肯、布萊恩相繼退休，那時候未成名的林書豪也還在勇士隊。旅美投手王建民剛結束他的洋基生涯，加盟國民隊，之後轉戰藍鳥、皇家。

2010年美國總統還是歐巴馬，英國威廉王子還是單身，中國大陸國家主席還是胡錦濤，北韓領導人還是金正日，蔡英文還在跟當時的總統馬英九爭論簽署ECFA(兩岸經濟協議)。雷神索爾(2011)、美國隊長(2012)，復仇者聯盟首集(2012)都還未上映，蘋果手機才到第4代，而且賈伯斯(Steve Jobs)也還在世。可見詹姆斯稱霸東區有多久了。

網路reddit的鄉民回顧，認為今年還不是詹姆斯最緊張的一年，2012年東區決賽熱火對戰塞爾提克，才是東區球隊最接近打敗詹姆斯的時刻。當時詹姆斯大戰7場之後勝出，並且打敗西區雷霆拿下生涯首冠。若當年塞隊成功宰掉熱火，恐怕就沒今日的東霸天詹姆斯了。

「每年都是他！」如果沒見過比爾羅素率領綠衫軍統治東區的那個年代，看看現在的詹姆斯，差不多就是同樣的感覺了。不過在1960年代的NBA，東區其實只有4支球隊而已，跟現今東區15支球隊不可同日而語。因此就連往日的宿敵「真理」皮爾斯也不禁讚嘆詹姆斯的勇猛。

事實上，在塞爾提克打贏第5戰，以3勝2負聽牌的時候，皮爾斯就在ESPN的節目上提醒塞隊千萬要小心第7戰。當時雖然才打完第5戰，皮爾斯就猜到會有第7戰，而且他預言G6和G7的詹姆斯會非常難以對付，結果證明皮爾斯說的果然是「真理」。

(中時電子報)