板橋分屍》殺人分屍案為何暴增？ 醫師解析5大原因

2018年05月28日 14:42 中時電子報 戴安瑋 、 余弦妙

台灣一連發生兩起殺人分屍案，一是狠夫殺妻分屍，一是男教練殺女友分屍，各界震驚，許多網友驚恐的問：為什麼會這樣？殺人還要分屍？精神科醫師表示，資訊化社會，人與人互動頻繁，加上酗酒、吸毒、愛玩暴力電玩等，讓人容易情緒失控，甚至產生反社會人格。身心診所院長說，殺人還分屍多半是想毀屍滅跡，此一行為非常兇殘。

三軍總醫院精神部兼任主治醫師、楊聰財身心診所院長楊聰財表示，殺人分屍的心態和動機計有4種，一是想毀屍滅跡；二是對殺的人恨之入骨，想千刀萬剮；三是以為毀屍後被害人不會變成厲鬼來找他；四是如殺人魔陳金火殺人還吃人肉，非常不尊重人，具反社會人格。不管哪一種，都是非常兇殘的傷害行為。

他說，人難免會情緒失控，但打人、傷人就非常不應該，何況是殺人此一兇殘行為；殺了人還分屍以想「毀屍滅跡」居多。

書田醫院精神科醫師江漢光說，以前即曾發生過殺人分屍案，只是現在比較多，分析原因是現是資訊化社會，人與人互動頻繁，加上有些人伴隨著酗酒、吸毒、愛玩暴力電玩等，讓人容易情緒失控，產生反社會人格。

他說，一般人碰到一點小事，忍一忍就過去了；情緒容易失控的人，碰到一點小事就會爆衝，當這類人碰到愛恨情仇時就會被視為過不去的難關，而走上絕路。

對於要如何在夫妻、情侶關係間避免受到傷害？楊聰財表示，當碰到的對方是同理心低、不尊重人，甚至充滿了「順我者生、逆我者亡」心態，即代表這類人具病態人格，要保持距離，以策安全。

(中時電子報)