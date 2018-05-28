板橋分屍》殺人分屍案為何暴增？ 醫師解析5大原因

分屍台大女友裝7袋 恐怖情人上吊亡

友善列印
中時電子報

台灣一連發生兩起殺人分屍案，一是狠夫殺妻分屍，一是男教練殺女友分屍，各界震驚，許多網友驚恐的問：為什麼會這樣？殺人還要分屍？精神科醫師表示，資訊化社會，人與人互動頻繁，加上酗酒、吸毒、愛玩暴力電玩等，讓人容易情緒失控，甚至產生反社會人格。身心診所院長說，殺人還分屍多半是想毀屍滅跡，此一行為非常兇殘。

三軍總醫院精神部兼任主治醫師、楊聰財身心診所院長楊聰財表示，殺人分屍的心態和動機計有4種，一是想毀屍滅跡；二是對殺的人恨之入骨，想千刀萬剮；三是以為毀屍後被害人不會變成厲鬼來找他；四是如殺人魔陳金火殺人還吃人肉，非常不尊重人，具反社會人格。不管哪一種，都是非常兇殘的傷害行為。

板橋分屍》狠男已婚又家暴 還自爆曾在美國搶銀行

板橋分屍》疑遭虐殺! 台大碩士女 髮剃光頭遭重擊

他說，人難免會情緒失控，但打人、傷人就非常不應該，何況是殺人此一兇殘行為；殺了人還分屍以想「毀屍滅跡」居多。

書田醫院精神科醫師江漢光說，以前即曾發生過殺人分屍案，只是現在比較多，分析原因是現是資訊化社會，人與人互動頻繁，加上有些人伴隨著酗酒、吸毒、愛玩暴力電玩等，讓人容易情緒失控，產生反社會人格。

他說，一般人碰到一點小事，忍一忍就過去了；情緒容易失控的人，碰到一點小事就會爆衝，當這類人碰到愛恨情仇時就會被視為過不去的難關，而走上絕路。

對於要如何在夫妻、情侶關係間避免受到傷害？楊聰財表示，當碰到的對方是同理心低、不尊重人，甚至充滿了「順我者生、逆我者亡」心態，即代表這類人具病態人格，要保持距離，以策安全。

(中時電子報)

板橋分屍》棄屍影片曝光 朱男趁凌晨分5次搬運屍
板橋分屍》朱男大麻毒品案被判刑 躲通緝不開車不騎車

板橋分屍》殺女友再自殺 狠男遺書曝光：她騙我！

潭秀國中寒假延遲發放安心餐券 … 貓空纜車年度大修完成 5月29日恢…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。