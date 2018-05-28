減少冒用身分就醫 新辦健保卡要有照片

健保署公告未來新申辦健保卡必須貼上照片。（健保署提供）

友善列印
中時

中央健保署最新公告即日起，國人新申辦、補換發的健保卡一律檢附照片，主要是為了醫療院所核對病人身分、減少冒用健保身分就醫，提升民眾就醫的便利性，這關係到每年約有160萬張新申辦的健保卡的運作。

健保署專門委員吳昕表示，健保卡是保險對象的就醫憑證，列印於卡片上的相片就是為了醫療院所核對身分的重要依據，這次修正「全民健康保險保險憑證製發及存取資料管理辦法」，即日起，新申請健保卡必須檢附相片供列印於卡片。

不過，新生兒的首張健保卡與「顏面傷殘、重病、植物人」的特殊情形可以選擇不貼相片，吳昕指出，每年新生兒辦卡約有20萬張，他們可以選擇貼上照片與否，如有放上照片較好辨識。

吳昕強調，儘管新申辦健保卡貼上照片可讓醫療院所便利核對身分，但是目前沒有貼上照片的健保卡使用者的就醫權利不受影響，新政策只針對新申辦的卡片、也不會叫無照片的健保卡使用者前往換卡。

目前持有無相片健保卡就醫時，只要出示身分證明文件(如身分證、駕照或居留證等，14歲以下者得以戶口名簿影本或切結文件代替)供醫療院所核對身分，即可以健保身分就醫。

健保署統計，每年國人約有160萬左右的新卡換發，只有1／4沒有照片、其中半數是新生兒，其他大部分卡片都有照片，因此受到影響的使用者並不多。

健保署推出換卡新政策，同時也提供貼心、便民的服務，各地聯合服務中心及聯絡辦公室皆有現場免費拍照，也有照片網路上傳的平台，讓民眾方便換發有照片的健保卡。

(中時 )

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