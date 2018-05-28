桃園分屍》夫為爭產殺妻肢解5大塊 法醫：手法俐落像剁雞

陳翁為爭產將髮妻剁成5大塊，檢警發現他手法俐落像剁雞。(蔡依珍攝)

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陳姓男子討房產不成，對簡姓髮妻痛下毒手還分屍拆成3包、2箱藏家中，檢警相驗發現簡婦被剁成5大塊，都從關節下刀、手法俐落，頭部則有5處鈍器傷，但陳翁卻否認有「敲頭」、避重就輕，檢警今下午會同法醫解剖釐清犯案經過、追查真正死因。

檢警相驗發現慘遭毒手的簡婦被支解成頭顱、左手、右手、軀幹，以及左右腳仍相連的下半身，總共5大塊，法醫也對他俐落的下刀手法感到驚訝，刀刀都從關節、筋絡下手，斷面乾淨完整，推測和他自稱以前養雞、殺雞，對肉體非常了解有關，「根本把髮妻當『雞』剁！」還為了避免發臭，把內臟裝袋冰冷凍、遺體則灑上石灰驅蟲，犯案後非常冷靜。

辦案人員查獲3把料理刀和1把榔頭有血跡反應，但陳翁向檢警供稱，妻子25日帶著早餐找他，還買菜說要準備三餐，讓他也覺得「怎麼那麼好」，沒想到談到房產又爆發激烈口角，他一怒就拿刀往妻子腹部捅，隨即拖進浴室分屍，否認有用榔頭行凶，對犯案細節也含糊帶過，聲稱只是因為怕搬運時內臟掉出才另外裝袋冰冷凍。

但檢警在死者頭部發現至少5處鈍器傷，整理箱外有採到石灰掌紋、牆壁上也有血掌印，將解剖釐清犯案經過以及致命傷。

陳翁對髮妻痛下毒手，讓痛失母親的子女都無法諒解，子女向檢警表示，父親平時若不發脾氣，一家人相處融洽，孰料竟發生父弒母的家庭悲劇。

(中時 )

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