星巴克全台首店5／29掰了 網友不捨揪喝最後一杯咖啡

星巴克全台首店明天掰了 網友不捨揪喝最後一杯咖啡。（圖/翻攝自Google Map）

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中時電子報
「新天母門市」要結束營業的消息一出讓許多星巴克迷哭哭了。（圖/翻攝自統一星巴克 Starbucks - 新天母門市）

要跟傳承全台首家的星巴克說掰掰了！近日有網友狂分享，星巴克全台首店「新天母門市」貼出ㄧ張公告，上面寫道：明（29日）為最後營業日，消息一出讓許多星巴克迷哭哭了，不捨直呼「回憶也跟著結束了！」

有網友在星巴克「新天母門市」臉書專頁上貼出照片，公告上寫著5／29日（二）為最後營業日，打烊時間提早至18時。不過5月30日至6月30日憑該門市四、五月份消費發票，可到臨近的天母忠誠門市或天母中山門市享買一送一優惠，希望導引附近熟客改到上述門市消費。，星巴克表示，新天母門市將結束營業是因為租約到期，所以才順勢結束營業。

消息一出，許多網友紛紛不捨留言，「揪團一起來喝最後一杯咖啡」、「得知新天母門市要歇業的訊息，有點百感交集」、「我曾經的打工地」、「以前高中常在那待一個下午欸」、「好懷念，這也是我第一杯新巴克的地方」、「快來看它最後一眼」。

據了解，有星巴克迷表示，1998年3月星巴克在台北天母天母西路成立全台第一家門市「天母門市」，「這家新天母門市在中國信託斜對面，當時就這家開幕後沒幾天天母門市就收起來。原本以為是搬家而已，但後來發現發票及門市店號都不一樣了，所以才說是傳承」。

(中時電子報)

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