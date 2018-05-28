一張圖看清民進黨！網轟：為什麼把台灣人民當垃圾？

2018年05月28日 16:00 中時電子報 謝雅柔

臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」怒轟民進黨，並批為什麼把台灣人民當垃圾？(擷取自鳳凰花護民主市政監督聯盟)

台大師生日前不滿教育部強硬「拔管」，在台大傅鐘下綁黃絲帶抗議，民進黨台北市議員周威佑在臉書上質疑，「我的母校成了垃圾堆？」此外，蔡總統日前宣布將捐100萬美元(約3000萬台幣)給世界衛生組織，「館長」陳之漢質疑台灣被當「凱子」，引來民進黨立委段宜康在臉書回嗆「你們這些沒心沒肺的垃圾，是在靠北三小？」對此，臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」發文怒批「為什麼民進黨把台灣人民當成垃圾？」

不滿教育部強硬「拔管」，台大師生日前在校園拉黃布條，並在台大傅鐘下綁黃絲帶抗議。民進黨台北市議員周威佑在臉書上質疑，「我的母校（台大）成了垃圾堆？」周威佑更說，這些「台大師生」和傅鐘、黃絲帶唯一適合的連結，「就是叫他們用黃絲帶把自己吊在傅鐘下！」

總統蔡英文日前宣布捐100萬美金(約3000萬台幣)給世界衛生組織，網路紅人館長(陳之漢)在臉書痛批，台灣內部問題一堆卻還把錢送人家，「是在做凱子嗎？」民進黨立委段宜康則反嗆館長「是在靠北三小」，未料段宜康慘遭網友狂酸。

對此，臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」發文指出，為了袒護吳茂昆侵犯大學自主，民進黨罵台灣人民是垃圾。為了袒護蔡英文大搞金錢外交，民進黨又罵台灣人民是垃圾。該專頁怒批「為什麼民進黨把台灣人民當成垃圾？」

網友則表示「這種垃圾也能當立委哦」、「真會溝通 真會執政」、「民進黨水準 一群只會搞鬥爭的在當官」、「垃圾是說誰？戰場要開那麼大」、「那些拿人民稅金卻胡搞瞎搞的垃圾民代」。

(中時電子報)