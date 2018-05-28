一張圖看清民進黨！網轟：為什麼把台灣人民當垃圾？

圖為2016年總統大選，綠營支持者眼見開票過程，蔡英文及民進黨立委候選人與對手逐步拉開領先差距，開心揮舞旗幟。（中時資料照）

友善列印
中時電子報
臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」怒轟民進黨，並批為什麼把台灣人民當垃圾？(擷取自鳳凰花護民主市政監督聯盟)

台大師生日前不滿教育部強硬「拔管」，在台大傅鐘下綁黃絲帶抗議，民進黨台北市議員周威佑在臉書上質疑，「我的母校成了垃圾堆？」此外，蔡總統日前宣布將捐100萬美元(約3000萬台幣)給世界衛生組織，「館長」陳之漢質疑台灣被當「凱子」，引來民進黨立委段宜康在臉書回嗆「你們這些沒心沒肺的垃圾，是在靠北三小？」對此，臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」發文怒批「為什麼民進黨把台灣人民當成垃圾？」

民進黨台北市長推姚文智？網友11字反諷
昔稱要打造更好的國家 蔡英文反把台灣帶向4大黑洞？

不滿教育部強硬「拔管」，台大師生日前在校園拉黃布條，並在台大傅鐘下綁黃絲帶抗議。民進黨台北市議員周威佑在臉書上質疑，「我的母校（台大）成了垃圾堆？」周威佑更說，這些「台大師生」和傅鐘、黃絲帶唯一適合的連結，「就是叫他們用黃絲帶把自己吊在傅鐘下！」

總統蔡英文日前宣布捐100萬美金(約3000萬台幣)給世界衛生組織，網路紅人館長(陳之漢)在臉書痛批，台灣內部問題一堆卻還把錢送人家，「是在做凱子嗎？」民進黨立委段宜康則反嗆館長「是在靠北三小」，未料段宜康慘遭網友狂酸。

對此，臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」發文指出，為了袒護吳茂昆侵犯大學自主，民進黨罵台灣人民是垃圾。為了袒護蔡英文大搞金錢外交，民進黨又罵台灣人民是垃圾。該專頁怒批「為什麼民進黨把台灣人民當成垃圾？」

網友則表示「這種垃圾也能當立委哦」、「真會溝通 真會執政」、「民進黨水準 一群只會搞鬥爭的在當官」、「垃圾是說誰？戰場要開那麼大」、「那些拿人民稅金卻胡搞瞎搞的垃圾民代」。

(中時電子報)

不辭了！陳景峻：願意和柯文哲繼… 藍綠候選人出爐 柯P：我兩邊都不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。