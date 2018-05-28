吃馬政府時代老本！ 碩博陸生放榜4成是在台學士畢業

2018年05月28日 15:31 旺報 簡立欣

碩博陸生放榜！今年錄取1325名，比去年增加124名，值得注意的是其中有547人是本來就在台灣讀大學部的陸生，等於有41.2%是在台拿到學士學位後繼續升讀碩士；陸生聯招會說，明年學士班畢業陸生比今年還多，碩士班報名人數可望繼續增加。問題是，馬政府時代來台的陸生，明年是最後一屆，蔡政府吃馬政府老本也只剩明年一年了。

107學年度陸生來台就讀碩博士班總名額1500人，陸生聯招會28日公布榜單，計有77校共錄取1325人，比去年增加124人。其中，博士班有56校共錄取329人，比去年增加35人，但也有16所學校沒有收到博士生；碩士班有70校共錄取996人，比去年增加89人，53所學校抱蛋。

今年錄取最多碩博陸生的學校仍是台大，共錄取175人，接下來是政大140人、輔大106人、清大96人、成大75人、交大69人、台師大52人、台科大45人、中央38人、世新36人、淡江31人。

今年在台就讀學士班的畢業陸生約2009人，約3成3共668人報名碩士班，最終547人錄取。主辦學校南台科技大學代理校長盧燈茂表示，明年學士班畢業陸生人數還比今年多，碩士班報名人數可望繼續增加。

據統計，今年碩博士班錄取陸生的畢業學校，第1名是銘傳大學，有51人，2到10名依序是中國文化大學43人、福建師範大學38人、福州大學38人、逢甲大學34人、靜宜大學32人、東海大學28人、廈門大學27人、中原大學23人和世新大學23人；前10校中有7校是台灣大專校院。

從2015年開始，就已經開始有「在台灣大專校院大學部畢業的陸生，繼續升讀台灣碩博」的現象，但當年「來台陸生的畢業學校」裡，前19名僅6所是台灣學校；今年變成前10名有7所是台灣學校，換句話說台灣碩博陸生的來源愈來愈倚重「大學部就已經來台的老陸生」。

從另一個數據來看，2016年在台就讀學士班的畢業陸生755人，最終有287人錄取台灣大專校院的碩士班，占錄取1057人裡的27.1%；今年本土畢業的陸生卻占到了41.2%。

2016年蔡政府上台，學士陸生人數驟減，這一批陸生到2020年大學部畢業，繼續升讀碩博的陸生也會相應減少；換言之，蔡政府只剩下明年也就是2019年一年可以吃馬政府時代老本。

今年陸生錄取學門，管理及行政104人最多，2到10名依序是時尚、室內設計及工業設計96人、金融、銀行業及保險81人，軟體及應用的開發與分析76人、新聞學及傳播68人、電機與電子工程64人、本國語文學55人、建築學及城鎮規畫51人、法律46人、教育42人。

(旺報 )