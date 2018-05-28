高鐵「有Go省」旅遊專案 車票＋住宿3千有找

2018年05月28日 15:23 工商 陳昱光

台灣高鐵（2633）配合交通部觀光局「南灣地區優惠措施」，規劃嘉義、台南、高雄、屏東地區共8條「搭高鐵．遊台灣－有Go省」的高鐵假期自由行促銷專案。

以平日台北出發為例，旅客購買高鐵假期自由行專案產品，選擇住宿屏東墾丁福華飯店、高雄和逸飯店、高雄「就是公寓」旅店、台南台糖長榮酒店或嘉義耐斯王子飯店，高鐵來回車票加住宿通通每人只要2,990元起。

此外，選擇住宿高雄寒軒飯店、高雄國賓飯店、香格里拉台南遠東飯店每人也只要3,300元起，二人即可成行。

高鐵表示，「搭高鐵．遊台灣－有Go省」促銷專案，產品內容均包括高鐵往返車票及一晚精選飯店住宿，即日起透過高鐵假期網站及14家高鐵特約旅行社販售，專案產品適用出發日期則自6月1日起至10月31日止。

為提供旅客更多元的旅遊選擇、暢遊南台灣，台灣高鐵除了既有的高鐵交通聯票優惠產品以外，旅客選購6月份出發之「高鐵墾丁快線聯票」，除享高鐵標準車廂對號座來回75折優惠外，墾丁快線來回車票+墾丁街車1日券原優惠價550元（原價952元），還可再折50元，只要500元。

此外，即日起於台灣觀巴網站訂購7月31日前出發之22條指定一日遊套裝行程，如加購高鐵車票即可享台灣觀巴行程6折起及高鐵標準車廂對號座7折優惠，單人即可成行，享受專人導覽與專車接送的舒適旅程。

(工商 )