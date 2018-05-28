花博票價均值146元遭質疑 交通局：因大宗團體切票

2018年05月28日 15:50 中時 陳世宗

台中市議會國民黨團28日舉行記者會，指台中市花博無論從預售票到營運票，所有票面金額都高於市府宣稱的「平均值146元」，未經議會審議備查憑空冒出「大宗團體切票」。交通局長王義川強調，國內外大型活動售票收入主要來自大宗售票，票務經精算預估均值將低於146元。

國民黨團書記長李中表示，106年12月1日交通局送市議會法規小組審議備查「台中市2018台中世界花卉博覽會門票收費標準」；根本沒有市府所稱的「大宗團體切票」；王義川於法規會審查時向議員聲稱未來售票將依該表進行，如今卻冒出一個「大宗團體切票」，典型欺騙議會。

王義川指出，如同民眾住宿飯店、至餐廳吃飯或是看電影都可以透過旅展、書局等管道購買到票券，不一定直接到現場購買票券；花博此類大型活動，也引進類似的大宗購票機制，再轉售給旅行社、旅行團或是飯店等。

王義川說，大宗售票是票務系統常態，價格隨市場機制浮動，價格會落於135元至150間，風險全部轉嫁給廠商承受；市府固定一張收120元。經過精算，台中花博每張票的均值將低於146元（台北花博則為159元），差額為26元，並無議員所指廠商獲利高達每張230元。

王義川強調，台北花博門票雖全票為300元，最後總結換算各種通路售票管道後，售票均值為159元，相關大宗切票資訊亦無公開；台中為鼓勵市民參與建置300萬張免費花博卡；台中花博門票預估屆時均值將低於146元，較台北花博的均值低。

(中時 )