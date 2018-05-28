打臉巨乳迷思！智力調查：女人胸大更有腦

2018年05月28日 15:18 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

胸部大的女人常常被冠上「胸大無腦」的罪名，但有報導指出，國外曾找來1200名胸部大小不一的女性做智力測驗，結果胸部大的女生得到的分數，竟然比胸部小的女生還高出許多！

雖然智力測驗證明了胸大不一定無腦，但根據DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，大胸部女孩因為「身負重任」，其實要面對的難題更多，她們認為，D罩杯以上巨乳帶來的好處，竟然只有一個，就是「女性羨慕的眼光」，剩下的根本壞處連連，包括穿衣、活動、心理都大受影響，下列9件事是大胸女孩一致的煩惱。

1.被說胸大無腦

這句流傳已久的玩笑話，讓大胸女孩從青春期開始就被男孩無止境的開玩笑，發育較好的女性注定要被異性帶有色眼光看待。

2.擔心下垂外擴

大胸女孩更要擔心胸部會不會外擴、下垂，不但內衣尺寸受限制，躺下時還要擔心胸部會走山、變形。

3.穿什麼都很壯

「我只是胸部大，不是胖！」這句話可能是許多大胸部女孩的心聲，因為單就上半身來看，體型容易比小胸部的女生來的雄壯，穿什麼都會顯得「大隻」。

4.經常遭遇性騷擾

大胸部女孩相對一般女生，除了更讓女性忌妒外，可能還要面對更多異性的調侃、甚至黃色笑話騷擾，例如被叫「大奶妹」。

5.胸部容易被碰撞

在擁擠的空間裡，因為體積較大，很容易被碰撞，甚至不小心一轉身就打翻水等困擾。

6.運動時會晃動不舒服

因為胸前小有重量，跑步、打球、有氧舞蹈等，不僅會讓雄偉的胸部不斷晃動，除了疲累感加倍之外，更容易成為他人注目的焦點。

7.衣服穿不下或變形

大胸部女孩買衣服時，除了要考量一般人在意的肩寬、手臂粗細之外，更要考慮胸部會不會卡住穿不下、胸圍有沒有彈性，而且衣服胸前若有較明顯圖案，很容易被撐大變形。

8.常常腰酸背痛

B罩杯的胸部重量約莫兩隻小天竺鼠、D罩杯猶如兩片豬排、G罩杯就像胸前負載兩罐滿滿的果醬，久而久之，身體會自然前傾，彎腰駝背的姿勢就容易造成腰酸背痛纏身。

9.悶熱容易起疹子

大胸部女孩，在胸下緣處及乳溝之間容易流汗，熱氣悶在胸罩裡，再加上皮膚摩擦，更容易起疹子，嚴重的話還可能引發濕疹、皮膚炎。

綜觀以上9點，大胸部女孩認為，其實苦惱比好處多，不但破解了一般人對巨乳的迷思，還有人說，「胸大不會讓女人變得無腦，只會讓男人變得無腦」。

(中時電子報)