美女寵物美容師 散布性愛照恐嚇法商判刑1年

美女寵物美容師鄧曉倩2015年出庭恐嚇法商時照片。（本報資料照 蕭博文攝）

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美女寵物美容師鄧曉倩，11年前曾與南僑化工少東陳宏文、其姊夫李樹發三角戀，進而散布性愛照黑函，遭判刑1年10月確定，但鄧女3年前又廣發她與已婚法籍酒商交往時性愛影片，被判刑1年，得易科罰金73萬元確定，台北地檢署已發出傳票，傳喚鄧女在今年6月中旬到案執行。

41歲的鄧曉倩，因2012年5月在香港酒展認識法籍已婚酒商Franck，同年7月發生性關係並交往，2年後、2014年7月，鄧懷孕問對方要不要把小孩生下來遭拒，鄧女墮胎，2人2015年1月協議分手。

但鄧心生不滿，分手8天後，利用友人提供的VPN（虛擬私人網路），註冊3個電郵信箱，在23天內發了8封電子郵件給Franck的多名友人及法國的鄰居，附上23張性愛裸照及1個性愛影音檔，並寄了2封電子郵件恐嚇Franck。

Franck跨海提告，台北地檢署2015年8月依恐嚇、散布猥褻物等罪起訴鄧女，一審依恐嚇、散布猥褻物罪判鄧女應執行1年徒刑，可易科罰金，一天2000元。案經上訴，高院今年3月駁回鄧上訴，全案確定。

北檢執行科已收到鄧女定讞卷證資料，並發出傳票，要求鄧女在6月中旬到案執行，以她1年徒刑，每天2000元的易科罰金，若檢察官同意她易科罰金，鄧應繳73萬元罰金。

(中時 )

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