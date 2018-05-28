世足》倒數17天－奈及利亞又碰阿根廷 沒「門」路雄鷹難展翅

2018年05月28日 15:22 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

作為非洲第一大國（人口1.7億），奈及利亞在1996亞特蘭大奧運贏得男足金牌，成為首支奪得奧運金牌的足球第三世界國家（歐洲、南美以外）。而自1994年首度站上世足舞台後，「非洲雄鷹」僅於2006年缺席，3度打入16強更是非洲國家之最。

然而，由喀麥隆、塞內加爾與迦納共同保持的非洲國家世足最佳成績（8強），卻沒有奈及利亞的份。其實雄鷹最接近就是1994年，當時他們距離8強甚至只有補時的最後2分鐘之遙，卻被義大利「馬尾辮」巴吉歐（Roberto Baggio）一腳追平，延長賽再被他踢進12碼球，以1比2飲恨。

上屆奈及利亞也相當可惜，從小組賽出線之後，因為獎金問題發生罷訓風波，後來16強對法國果然踢得有氣無力，以0比2遭到淘汰。為了避免歷史重演，據稱本屆奈國足協已先發放獎金，全力穩住軍心。

奈及利亞在世足賽對阿根廷4戰全敗，左為奈及利亞當家後衛巴洛岡。（美聯社資料照）

非洲國家大洗牌，奈及利亞不愧是老字號，為本屆唯一倖存的上屆班底。然而不是冤家不碰頭，雄鷹小組賽又遇到阿根廷，等於6次打入世足僅1998年沒有同組。難堪的是「非洲雄鷹」過去對「潘帕斯雄鷹」4戰全敗，包括4年前在巴西2比3飲恨。

對阿根廷是頭痛，但過去同組奈及利亞仍兩度打入16強，問題是他們本屆大門告急。隊史出賽紀錄保持人恩耶馬（Vincent Enyeama）已退出國家隊，伊克梅（Carl Ikeme）罹患白血症。德籍教頭魯爾（Gernot Rohr）近期被迫啟用年僅19歲的烏佐荷（Francis Uzoho），但他本季於西甲拉科魯尼亞只守了180分鐘，經驗不足的罩門將在俄羅斯完全暴露。

代表奈及利亞把守大門101場的紀錄保持人恩耶馬，已經退出國家隊，讓非洲雄鷹的大門告急。（美聯社資料照）

門將告急的問題，奈及利亞只好靠其他位置好手的表現來彌補。隊長米克爾（John Obi Mikel ）雖已轉戰中超的天津泰達，仍是雄鷹的精神領袖，以他拿過歐冠、歐霸、非洲國家盃、英超冠軍與里約奧運銅牌的經驗，當奈及利亞在俄羅斯面臨壓力時，他在中場搶球、指揮的能力，將是雄鷹穩住局面的關鍵。

進攻方面，奈及利亞雖然欠缺可靠中鋒，效力英超切爾西的右翼莫西斯（Victor Moses）與兵工廠的攻擊中場伊沃比（Alex Iwobi），都能發動犀利攻勢，後防也有出生於德國的巴洛岡（Leon Balogun）坐鎮，雄鷹前中後場都有可用之兵。

奈及利亞的足球潛力無庸置疑，但一如過去屢次發生獎金紛爭，無法團結往往讓非洲國家功敗垂成。這次奈國足協提前拆除炸彈，加上前年能請出米克爾出征里約奧運的案例，非洲雄鷹有機會在俄羅斯發揮真正實力。如果年輕的烏佐荷能扛住大門，D組的克羅埃西亞、冰島甚至阿根廷都要頭大了。

效力於英超切爾西的莫西斯（左）將是奈及利亞主要的攻擊要角。（美聯社資料照）

奈及利亞小檔案

★世界排名：47

★世足參賽次數：6

★世足最佳成績：16強（1994、1998、2014年）

★上屆成績：16強 0比2負法國

★總教練：魯爾（Gernot Rohr）

★台灣運彩奪冠賠率：175.00

(中時電子報)