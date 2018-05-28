苑裡水稻缺水灌溉枯死　女議員批水庫只顧大台中

苗栗縣議員劉寶鈴質詢苗栗有很多水庫，苑裡水稻卻沒水灌洗枯死。（陳慶居攝）

友善列印
中時
劉寶鈴與相關人員實地會勘，發現約15公頃抽穗水稻枯黃。（陳慶居翻攝）
苑裡缺水灌溉的農田龜裂，水稻幾乎枯死。（陳慶居翻攝）

苗栗縣三義鄉的鯉魚潭水庫，主要提供大台中地區民生及工業用水，下游苑裡地區的水稻正值抽穗期卻無水灌溉，農田土壤龜裂、稻子幾乎枯死，損害面積達15公頃。縣議員劉寶鈴28日砲轟水利和農政單位虧待農民，縣府農業處允諾協助查報天然災害尋求中央救助。

另兩位縣議員禹耀東及孫素娥，禹以角色扮演描述近來國民黨內的徐耀昌與劉政鴻內鬨，孫則完善規畫苗栗特色館招租營運及客家文學花園內涵。

28日是苗栗縣議會總質詢最後1天，劉寶鈴帶了枯死水稻進議場，感嘆商人要圍砂石、農民竟要圍田水。她說，三義偌大的鯉魚潭水庫蓄水量也夠，但上游的農田勉強有水用，苑裡是下游，農田土壤被烈日曬得龜裂，正在抽穗的稻子幾乎枯死，農政和水利單位對苑裡的農民太不公平了。

劉寶鈴說，台中水利會之前並未公告灌區要休耕，強烈要求縣府農業處協助農民向有關單位尋求救助補償，再者水源要分配輪灌，不要再讓災情擴大。

她說，25日已會同農業處及受災農友前往現場會勘，面積約15公頃，請鎮公所連同蕉埔地區枯黃的水稻一併提報天然災害，報請農糧署及水利署等單位辦理救助補償，水利工作站另通報水庫放水輪灌。

農業處長陳錦俊說，受災地區估計1公頃損失10多萬元，會全力協助公所查報天然災害，向農委會申請救助補償，減輕農民損失。

(中時 )

打臉巨乳迷思！智力調查：女人胸… 美國賣珍奶很賺？雙碩士店長揭4…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。