苑裡水稻缺水灌溉枯死　女議員批水庫只顧大台中

2018年05月28日 15:36 中時 陳慶居

劉寶鈴與相關人員實地會勘，發現約15公頃抽穗水稻枯黃。（陳慶居翻攝）

苑裡缺水灌溉的農田龜裂，水稻幾乎枯死。（陳慶居翻攝）

苗栗縣三義鄉的鯉魚潭水庫，主要提供大台中地區民生及工業用水，下游苑裡地區的水稻正值抽穗期卻無水灌溉，農田土壤龜裂、稻子幾乎枯死，損害面積達15公頃。縣議員劉寶鈴28日砲轟水利和農政單位虧待農民，縣府農業處允諾協助查報天然災害尋求中央救助。

另兩位縣議員禹耀東及孫素娥，禹以角色扮演描述近來國民黨內的徐耀昌與劉政鴻內鬨，孫則完善規畫苗栗特色館招租營運及客家文學花園內涵。

28日是苗栗縣議會總質詢最後1天，劉寶鈴帶了枯死水稻進議場，感嘆商人要圍砂石、農民竟要圍田水。她說，三義偌大的鯉魚潭水庫蓄水量也夠，但上游的農田勉強有水用，苑裡是下游，農田土壤被烈日曬得龜裂，正在抽穗的稻子幾乎枯死，農政和水利單位對苑裡的農民太不公平了。

劉寶鈴說，台中水利會之前並未公告灌區要休耕，強烈要求縣府農業處協助農民向有關單位尋求救助補償，再者水源要分配輪灌，不要再讓災情擴大。

她說，25日已會同農業處及受災農友前往現場會勘，面積約15公頃，請鎮公所連同蕉埔地區枯黃的水稻一併提報天然災害，報請農糧署及水利署等單位辦理救助補償，水利工作站另通報水庫放水輪灌。

農業處長陳錦俊說，受災地區估計1公頃損失10多萬元，會全力協助公所查報天然災害，向農委會申請救助補償，減輕農民損失。

(中時 )