板橋分屍》分屍男遺書自白：陷入瘋狂就腦袋空白

2018年05月28日 15:48 中時 王揚傑

將27歲黃姓女子殺害肢解棄屍的28歲朱姓男子，在新北市新莊區公園上吊自殺，警方從他的隨身背包尋獲數張書寫在衛生紙上的遺書，他自承精神上有嚴重問題，家屬也表示朱男情緒容易爆衝，他要左轉，就不行叫他右轉。朱男遺書寫道：一旦陷入瘋狂就腦袋空白，行為完全無法自制

警方調查，朱男的父親軍職退役後從事貿易工作，家境富裕，在桃園大溪與新北板橋均有住宅，父母居於大溪，朱嫌則獨自住在板橋。

朱男與哥哥國中畢業後就被送到美國讀書，但因朱男精神狀況不佳，並自爆在美犯下銀行搶案，大學未畢業就返台，回台仍有就醫紀錄，醫師建議可靠運動減輕症狀，所以他瘋狂運動，甚至開始從事健身教練，但因脾氣問題常與同事衝突，約1年前離職，改以1對1教學。

警方研判，由於黃女也有運動習慣，疑因此與朱男結識，加上朱男的英語程度頗高，2人進而交往。

黃女政大外文系、台大外文系碩士畢業，目前在美商保健食品公司法務部門擔任翻譯工作，黃女父母從開始就不贊成2人交往，還曾提醒女兒多提防。

朱男19日曾帶黃女回桃園介紹給父母認識並聚餐，席間黃女向朱的父母稱讚男友英文程度比她還好，朱男父母對黃女非常滿意，雙方相談甚歡，當晚還在桃園父母家留宿，隔日才返回台北。

朱男殺害分屍黃女後，朱嫌母親還曾到朱嫌現住處，但未見到黃女，還詢問兒子「黃小妹妹人呢？」朱嫌虛應人已離開，朱母並未多疑並離開。

據了解，朱嫌父母並不知兒子已結婚，只知和黃女交往不久，向警表示應該只有1、2個月。

朱男的遺書係以數張衛生紙草草書寫，內容大致在向父母道歉，並稱已無回頭路，只有一命賠一命，要哥哥好好照顧父母，他自承有嚴重的精神問題，一旦陷入瘋狂就腦袋空白，行為完全無法自制，但他認為是黃女欺騙他，跟他交往時還與其他男性聯繫，他有2段婚姻，他愛所有和他在一起過的女子。

據了解，今天凌晨2時許，朱男在輕生前曾打電話回家，和父親有短暫對話，朱父問他和黃女去哪了？大家和警方都在找他們，朱男認為已東窗事發，已遭警方追緝，隨即掛上電話，斷然決定自殺。

警方查出朱男是在大溪區打公共電話回家，緊急趕往時朱男已離開，清晨即接獲通報朱男已上吊身亡。

(中時 )