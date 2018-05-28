美國賣珍奶很賺？雙碩士店長揭4大幕後真相

2018年05月28日 15:40 中時電子報 簡怡欣

台灣手搖飲市場年賣超過10億杯，連鎖品牌更插旗全球，成為美食界的台灣之光。不過，國外開手搖飲店真有那麼好賺？有在美經營飲料店的雙碩士店長揭露海外市場的4大幕後挑戰，讓網友頻讚「真了不起」。

近來台灣海外連鎖飲料店掀起PTT網友討論，發現德國柏林民眾為了買一杯台幣125元的台灣連鎖店珍奶，不惜排隊1小時等待。但有PTT網友發文，自稱在美國取得統計跟經濟雙碩士學位，畢業後至今於美國中部經營快1年的奶茶店、正籌畫2號分店，打臉外界好賺的說法。

雙碩士奶茶店長PO出自家店面人潮，還向鄉民掛保證，「跟我說你是台灣人，我立刻請你們喝」。(圖/取自PTT)

他指出，在海外賣手搖飲的第一道難關是，多數美國人對茶的概念只有傳統的茶壺泡茶，頂多分加糖不加糖兩種，根本分不清茉莉綠茶、烏龍茶、青茶或是鐵觀音。

再者，美國人與亞洲人口味不同，客製化的去冰、半糖模式反倒會被誤解成「偷工減料」，或是必須研發更多符合當地口味的品項，像是在冰沙(Slush)或奶昔(Snow)中加入珍珠、椰果等其他配料。

第三點差異則是東西方人對食物原料認識的不同，像是仙草、芋頭、冬瓜、香蕉等，往往很難向美國當地顧客解釋得清楚。

最後就是原物料的成本考量，除了運費開銷和運送時間相當可觀，但就算全部食材都從台灣進口，道地口味卻不見得能吸引美國人買單，到頭來變成是浪費時間的做法。

他強調，在美國做生意真的沒有台灣來得簡單，台灣開店可能成本1到2百萬就可以，但美國光是裝潢預算就要30萬美金（新台幣約897萬元），想省錢就都得自己裝潢或是訂購用具儀器，防火和建築及健康執照也相對嚴格，必須提早辦理，以免空租燒成本。

(中時電子報)