藍綠候選人出爐 柯P：我兩邊都不打 做自己

2018年05月28日 15:35 中時 陳燕珩

民進黨選對會今向黨主席蔡英文建議徵召立委姚文智參選台北市長，首都之戰將形成藍白綠三足鼎立局面，台北市長柯文哲今在議會指出，他的策略是做自己就好，藍綠都不要打。不過話鋒一轉，談到國民黨參選人丁守中指他政見抄襲藍營，柯自信說，他的執行效率比較好，還跟丁放話「你把政見給我，我幫你做比較快。」

民進黨決定推派姚文智迎戰首都，柯文哲今在議會備詢表示，他跟姚平時沒有密切來往，兩人沒什麼關係，對於他出線，只覺得參選是每個國民的權利，就這樣，自己好好努力就好。

國民黨議員秦慧珠說，上午姚文智與行政院長賴清德同出席活動，知道自己將出線，脫口說「丞相起風了」，這句話合適嗎？柯笑說，「我是聽不太懂這個意思啦」，還反問，這是三國演義裡面的人講的嗎？回去要再查查。

秦慧珠表示，柯文哲自詡是「朕」，姚文智口中的丞相指的應是賴清德，而說這句話的是太監角色，這種「小咖」跟朕有得比嗎？柯急忙說，「不要挑撥離間啦，拜託。」

隨後秦慧珠要他舉出市民不該投姚文智的理由？柯笑說，這不該由他來講，不過客觀來說，丁守中曾指他的政見抄襲藍營，但他自認執行效率較好，「我說不然你把政見交給我，我幫你做比較快。」

至於未來選戰策略，綠營計畫7分打柯、3分打丁，藍營計畫全力打柯，忽視姚文智，秦慧珠問柯，打算花幾分力氣打藍綠？柯文哲說，他的策略是做自己就好，他希望每次選舉都給台灣帶來新文化，所以他兩邊都不打，就算自己一直挨打也不是壞事，政治上的攻擊不見得有效，講人家壞話自己也不會變好，所以幹嘛講壞話，算了。

至於有信心拿到多少綠選民的票？柯直言，不曉得，藍綠只是一個概念，真正極端的人不多，主要還是中間選民，太極端的就算了，不用去遷就他們，走中道就好。秦慧珠追問，認為姚文智拿第3名的可能性，柯笑說，不要害我，每天做好自己的事就好，剩下就給市民自己選擇。

(中時 )