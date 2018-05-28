克里斯多福兌現承諾 7月2度來台！

2018年05月28日 15:43 中時 潘鈺楨

克里斯多福2018台北演唱會。（Live Nation Taiwan理想國提供）

丹麥歌手克里斯多福，去年受邀至「2017 hito流行音樂獎」頒獎典禮首度來台，與周興哲同台演出，重現熱門韓劇《鬼怪》主題曲，深情嗓音讓歌迷耳朵懷孕，演出之後在台灣人氣爆棚。在見面會上答應歌迷會再回來的他，果真信守承諾，將於7月30日二度來台，舉辦首場台灣演唱會。

出生成長於丹麥，克里斯多福從小就愛唱歌，12歲獲得第一把吉他，開啟他的創作之路，高中時跑到唱片公司自彈自唱毛遂自薦，也果真為自己贏得一紙唱片合約。2011年正式出道，在短時間內迅速累積人氣後，第二張單曲〈Nothing in Common〉即直衝排行榜第5名。自出道以來已發行三張專輯和十五張單曲，銷售成績都獲得金唱片或白金認證。專輯《Told You so》佔據丹麥專輯排行榜冠軍超過50天，在丹麥站穩腳步之餘，也受到國際矚目，全球點聽次數破七億，受邀至中國、首爾、新加坡等地演出。

熱愛音樂的克里斯多福，腦海中無時無刻都有旋律，即使不在錄音室裡，也無法克制自己寫歌或是彈奏樂器的衝動，音樂與創作佔據了他的生活。創作靈感來自於生活經歷，常藉著全神貫注開車的時候清空雜念，這時靈感自然會浮現。克里斯多福生活的另一個重心就是運動，熱愛健身的他也因此練就一身令人羨慕的精壯身材，曾在〈Naked〉MV中大秀結實的胸腹肌和人魚線，去年在台灣的粉絲見面會上更當場掀衣展現巧克力腹肌，親自示範健身動作，引爆全場女性尖叫。

克里斯多福私底下親切搞笑的個性與撕漫男外表有巨大反差，對於台灣食物來者不拒，勇於嘗試，出乎意料的熱愛讓西洋歌手都有點怕怕的麻辣火鍋和烏梅汁，上癮到竟然想把烏梅汁引進丹麥。除了食物，歌迷的熱情也讓他深深愛上台灣，他說現在回想起在頒獎典禮上開口演唱中文時，聽到全場的尖叫和歡呼聲，都還會讓他起雞皮疙瘩，也是他台灣行最美好的回憶。被問到想成為超級英雄中的哪一個角色時，總是把歌迷擺在第一位的他選了蜘蛛人，因為在電影中蜘蛛人的視力一夜之間變得清晰，可以看得很遠，如果有這樣的視力，他就可以在演唱會時把第一排到最後一排的歌迷都看得清清楚楚了。

因為上次來台的美好經驗讓克里斯多福對台灣演唱會充滿期待，為更親近歌迷，他透露最近請了老師開始學習中文，雖然中文的高難度讓他學得很辛苦，但他覺得只要可以用簡單的中文和歌迷互動，死再多的腦細胞也是值得的。除了中文之外，他透露還會準備更多小驚喜，希望可以讓大家看到更多面的克里斯多福，歌迷千萬不要錯過。

購票資訊如下 :

【CHRISTOPHER 2018 LIVE IN TAIPEI 克里斯多福2018台北演唱會】

演出時間/地點 : 2018/7/30 (一) 8PM 永豐Legacy Taipei音樂展演空間

演出票價 : NT$2,100 (全站席)

2018/6/9 11AM 全台ibon售票系統開賣

購票網址 : http://po.st/Chris_ibon

Live Nation會員預購(限網站購票) : 6/8 11AM-5PM

(凡是在2018/5/28 22:59前成為Live Nation Taiwan網站會員並成功訂閱者，將可在6/7 13:00前收到會員預購密碼)

*站席請依序號排隊入場，若有消費者未結帳或退票，空出之序號有可能會被比較晚買的消費者購買，請同筆訂單可能會有序號不連號情形發生，敬請了解。

**搖滾站區為人身安全起見，七歲以下與身高未滿110公分及孕婦請勿購票入場。

***入場須配合嚴格安檢，並嚴禁後背包，詳細辦法請關注活動官網。

(中時 )