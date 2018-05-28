領帶象徵被淘汰的NBA球隊？ 姚文智：台北的綠衫軍會贏

2018年05月28日 15:46 中時 郭建伸 、 王英豪

民進黨選對會28日提出建議人選，決定徵召姚文智（圖）代表綠營參戰，姚文智隨即召開記者會，表示對勝選有信心。（王英豪攝）

民進黨選對會今宣布建議徵召綠委姚文智參選台北市長，姚緊接下午在立法院附近的台南意麵小吃舉行記者會，宣布參選感言。值得注意的是，姚文智今特別打了綠色基調的領帶，媒體問他是否代表綠軍出征意思？他則笑稱，領帶是「希望塞爾提克隊得到東區總冠軍，就像我一樣！」

不過姚文智顯然沒得知最新的比賽結果，因為NBA東區冠軍賽第七戰，克里夫蘭騎士隊最後以87比79險勝塞爾提克隊。媒體在記者會結束後跟姚補進度，說塞爾提克已遭淘汰，姚則一臉吃驚，隨後改口笑說，「東岸的綠衫軍輸了，台北的綠衫軍會贏」。

姚文智說，爭取提名的過程漫長，有孤獨與煎熬，他感謝這段時間支持他的議員、里長與基層，並感謝選對會做出激勵人心、令人振奮的結果，周三中執會通過提名後，他會全力以赴、勇敢承擔。

姚也引用南宋詩人楊萬里的《桂源鋪》詞句，「萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧，到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村」，表示先從民進黨的團結開始，中央地方齊心努力，未來都可將價值反映在台北市政上，並在年底選戰逆轉勝。

姚說，選舉不必劍拔駑張，不見得是要打丁或打柯，「打造新台北，才會獲得市民認同」。至於外傳民進黨仍不排除二階段民調，姚強調，這都是不同陣營別有所圖的放話，未來絕不可能有二階段、重新協商，「放這樣話的人，坦白說可以收手了！」

媒體詢問是否要辭立委，或是要帶職參選到投票日？姚文智說，立委也是對選民的承諾，並表示他長期推動《都更條例》，都是為配合台北市政規劃。姚說，啟動選舉後，他會與他立委選區內的選民溝通，表示辭立委會過一階段再考慮。

(中時 )