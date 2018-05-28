學士陸生報名開始 首設8省市名額

2018年05月28日 15:41 旺報 簡立欣

學士陸生28日起報名，值得注意的是今年首次訂下可以來台就讀的8省市各自名額。知情人士表示，陸方限定8省市名額的目的「就是要一直卡，讓來台陸生分發情況不要那麼好」。

報名時間5月28日上午9點至6月21日下午5點。7月3日上午10點公布預分發結果，錄取生須上網登記，至7月5日中午12點為止，7月5日下午5點公布正式榜單。

值得注意的是，今年陸方首次限制，可以來台就讀的8個省市，必須各自設立招生名額，分別是北京27人、上海55人、江蘇38人、浙江282人、福建226人、廣東61人、湖北30人、遼寧81人，合計800人。

不過，如果按照往年比例，最喜歡來台的浙江學生人數應該更多，約可再多90人；最少來台的上海學生人數則應該更少，大約目前名額的1/5也就是11人即可。

為何要設定各省市名額？知情人士表示，陸方的目的「就是要一直卡，讓來台陸生分發情況不要那麼好」。

至於為何要卡學士班而不是卡碩博？這位人士表示，來讀學士班的陸生都是高中畢業生，陸方怕他們受到台灣的政治意識形態影響，所以這3年來減的都是學士陸生名額（從2016年2136個名額，減為2017年1000個名額，再減為今年800個名額）；至於碩博陸生政治意識形態比較穩定，陸方就沒有減少他們的名額。

(旺報 )