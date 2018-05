太平洋艦隊生力軍 美軍LCS曼徹斯特號成軍

2018年05月28日 16:07 中時電子報 喻華德

美國海軍最新一艘「獨立級」濱海作戰艦LCS 14「曼徹斯特」號,今日上午10時在美國東北部新罕布夏州朴次茅斯(Portsmouth)舉行成軍典禮,正式編入美國海軍水面艦隊指揮部太平洋艦隊。曼徹斯特號是美國海軍歷史上第二艘以曼徹斯特市命名的軍艦。

USS Manchester Commissioning: May 26 in Portsmouth

這是美國海軍史上第二次曼徹斯特為軍艦命名,第一代的曼徹斯特號,為克利夫蘭級輕型巡洋艦。1943年在麻塞諸塞州昆西安放龍骨,起初於地中海及加勒比海執勤。1949年向太平洋艦隊報到,作為展現軍力,執行遠東巡弋任務以平息國共內戰(to quell the Chinese uprising)。1950年9月,執行聯合國韓國海岸封鎖任務,9月5日,支援仁川登陸戰。之後持續在南海服役,延緩北越的進展直到1956年除役。服役期間獲頒9座戰鬥星章(battle stars)。成軍典禮現場也邀請第一代曼徹斯特號的老兵參加,艦長並請他們起立接受所有與會者鼓掌致敬。

首任艦長,華盛頓州西雅圖人的巴西特(Emily Basset)中校說,「跑向這艘船的水手的臉龐,是從過去22個月我們合作賦予這艘船生命以來,日復一日所見到的臉龐。」「他們用曼徹斯特的座右銘─努力征服(work conquers),並將本艦同名城市的精神具體化。每一位水手皆訓練有素,而且必須負責在其它船艦上三至四人做的執掌。這些水手就是讓我們全體人感到驕傲的理由。」

曼徹斯特號施放19響禮砲向贊起人民主黨聯邦參議員夏亨致敬。(圖/美國海軍)

曼徹斯特號的贊起人(sponsor)、民主黨聯邦參議員夏亨(Jeanne Shaheen)下達傳統命令「船員登艦,讓她活起來(Man this ship and bring her to life)」,示意水手登船並正式展開作為美國海軍船艦的服役生涯。

對全體組員而言,這一天是努力數個月準備曼徹斯特號服役工作的最高點,而以同名城市成軍,對艦上少數曼徹斯特水手而言更是一個特別的機會。

家住新罕布夏州德裏鎮(Derry)的資訊一等兵(Information Systems Technician 1st Class)諾伊茲(Laryssa Noyes)說:「能在一艘以自己家鄉命名的船上服役讓人感到非常驚奇。」「我在此參加成軍典禮是一項榮耀,這太棒了因為我的家人能在此看到我每天做的事。」

在典禮後,本艦將轉往聖地牙哥以加入濱海作戰艦第一中隊(Littoral Combat Ship Squadron 1),與其它8艘濱海作戰艦同樣以聖地牙哥海軍軍港作為母港。曼徹斯特號是第12艘濱海作戰艦,也是獨立級7號艦。

LCS是高速、敏捷、吃水淺、以任務為中心、針對濱海環境所設計的軍艦,尚未完全適用大洋(open ocean)作戰。作為水面艦隊的一份子,LCS擁有獨立對應與超越持續增加的威脅的能力,或在水面戰鬥艦艇的網路內作戰。配備先進聲納及水雷反制能力,LCS提供主要貢獻,也提供指揮官更多元的選項,橫跨作戰的範圍。

