陸雙航母首同框 美齊射兩飛彈磨拳準備對付

2018年05月28日 15:54 中時電子報 楊幼蘭

大陸首艘自製航母002艦已結束海試，返回大連造船廠。5月27日網上傳出多張照片顯示，解放軍首艘航母「遼寧」艦已抵達大連，和在船塢內進行維護的002艦第一次同框出現。

另一方面，據英國《詹氏防務周刊》（Janes Defence Weekly）5月24日報導，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）宣佈完成第二次遠程反艦飛彈（LRASM）齊射。據稱，這將為美國空軍宣佈遠程反艦飛彈，以及它所武裝的B-1B轟炸機今年稍晚形成早期作戰能力做好準備。

中國軍事專家陳光文指出，這些訊息傳達出的兩個信號很不尋常，第一是解放軍即將組建雙航母戰鬥群，第二則是美國已經開始準備對付中國航母。

如今002艦已完成首次海試，目前正在船塢針對所發現的問題加以修改，並清除船底附著物，還有準備塗刷舷號等工作，可能不久就要進行二度海試。巧合的是，就在這個時候，「遼寧」艦也來到船塢附近，出現了中國兩艘航母同框的盛景。

而據說解放軍第2艘自製航母建造相當順利，第3艘國產航母已經開工，照此發展下去，中國出現雙航母戰鬥群的時間將大大提前。

然而，分析指出，對於中國發展航母，最不安的當然是美國。因為在這之前，沒有任何國家能在全球大洋上和美國分庭抗禮。在五角大廈已經決定，將中國當做未來戰略對手的情況下，與日俱增的航母將賦予中國海軍走向全球大洋的能力。

(中時電子報)