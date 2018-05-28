台布斷交 府：總統荔枝直播前尚不知道

2018年05月28日 15:59 工商 崔慈悌

台布斷交傳出外交部事前不知情，總統府發言人黃重諺今天證實，蔡總統當天行銷荔枝直播前，不知道布國要宣布與我斷交的訊息。對捐助世衛組織遭質疑是「付門票」，他則批評所謂門票說、金錢外交的扭曲說法，是對於國際事務沒有概念，且沒有人道精神的偏見。

兩岸關係近來趨於緊張，雙方你來我往動作頻頻，由於台布斷交當天下午蔡英文總統與陳菊開直播行銷本土生產的荔枝，讓外界質疑對台布斷交狀況外。

黃重諺表示，有關過去這段期間，中國以金錢外交等手段，誘迫布國終止與我國外交關係，相關情勢，國安單位一直都有詳盡的掌握，事實上在斷交之前，國安會議就曾兩度討論此事，確定斷交後也召開過會議。

他說，台布斷交就曾出現過一些警訊，包括去年大陸對布國進行干擾、大陸官員前往非洲、以及今年WHO未支持台灣等等，因此國安會對此都有警覺，只是對於布國會在哪天召開記者會宣布，總統在行銷荔枝的直播前並不清楚。

黃重諺表示，布方預計發布終止外交關係訊息，時間是在這項支持農民的既定行程之後，但總統與國安單位在掌握相關情勢後，也迅即進行各項妥善處置。

他說，國家處境辛苦，第一線的外交團隊正全力以赴，請各界國人多給予鼓勵，做外交團隊最大的後盾。

此外，針對我國捐助100萬美元給世衛組織引發爭議，黃重諺表示，有鑒於伊波拉病毒在非洲的蔓延，作為國際社會一員，作為醫療衛生的先進國，台灣願意，也應該承擔義務，協助國際組織在這項疫情的防治上。只要有助於人類健康與福祉的提升，台灣都願意做出貢獻。

至於外界「門票說」，他強調，伊波拉病毒感染是有高度傳染風險的嚴重急性疾病，如果防治不得宜，任何地方都有感染風險，對所有人的健康都將有高度威脅。將協助國際間傳染病防治，扣上所謂門票說、金錢外交的扭曲說法，是對醫療衛生常識缺乏，對於國際事務沒有概念，並且沒有人道精神的一偏之見。

媒體詢問世衛是否接受捐款？黃重諺表示，提出捐助，是台灣作為國際社會一員，作為醫療衛生的先進國，我們願意承擔義務，協助國際組織在這項疫情的防治上。只要有助於人類健康、福祉的提升，台灣都願意做出貢獻。

他相信，無論是站在健康無國界，防疫優先的人道精神上，或是基於世界衛生組織憲章，健康是基本人權，是普世價值，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境而有所分別的根本原則上。「台灣人無私的人道精神與努力，沒有被拒絕的道理」。

(工商 )