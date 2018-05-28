姚文智獲徵召選北市 丁守中：擔心綠營「教練團」打假球

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民進黨選對會今向黨主席蔡英文建議立委姚文智參選台北市長，國民黨參選人丁守中說，綠營在北市有約3成支持度，相信很快會恢復民調。對於外界評估綠營有打假球疑慮，丁守中認為，選手（姚文智）未必會打假球，但教練團（民進黨高層）確實可能操作打假球，否則為什麼不派出最強的投手？

年底首都之戰確定形成藍白綠三足鼎立局面，丁守中今表示，姚文智出線後，綠營3成基本盤馬上會歸隊，民進黨有中央執政優勢，加上柯文哲享受市府資源，這場選戰對藍營非常艱困，現在連黨部都發不出薪水，資源很有限，會盡力號召對中央、地方施政不滿的民眾投給藍營，一步一腳印爭取支持。

儘管選情被外界看好，但丁守中仍強調，現在沒有太樂觀的本錢，會審慎勤跑基層，對於各方認為民進黨是假提名、真禮讓柯文哲，他直言確實有疑慮，選手本身可能不想打假球，但教練團就很難講，否則面對如此重要的選戰，為何不派出最強投手，且決定人選過程中，初選不像初選，民調也不像民調，「確實怪怪的」。

面對部分綠營人士擬藉著兩岸論述，將柯文哲和丁守中打成同陣營，讓綠營選票極大化。丁守中說，他跟柯文哲是完全不同的對比，人格特質大不相同，他很紮紮實實做事，長年為立院評鑑最優秀立委，又有國際宏觀視野，跟柯文哲完全不一樣。

至於未來如何讓選票極大化？丁守中表示，除了鞏固政黨支持者，還要大力爭取中間選民認同，他會拿出具體政策，解決年輕人低薪、公托和住宅等問題，用好的政見對比柯的一事無成，一樣樣檢驗柯的施政。

至於競選總幹事有望找高人氣立委蔣萬安？丁守中說，各方給他很多建議人選，還得看當事人的時間跟意願，會做全盤考量，這周已在拜訪黨籍立委，很快會確定，不過競選總部預計8月底才會成立。

(中時 )

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