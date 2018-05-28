熱到發燒 好市多這款商品 網激推：「冷氣少開2度」

2018年05月28日 16:07 中時電子報 戴安瑋

網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」po文。翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」「Costco好市多 商品經驗老實說」

網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」po文。翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」「Costco好市多 商品經驗老實說」

炎夏高溫熱爆，有網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」po文表示，「用了在COSTCO買的竹涼蓆，冷氣少開2度」、「不會夾毛髮夾皮膚，還有收納袋，比起冷凝墊的涼感效果更持久」。不過有網友說，「這東西你收起來就知道痛苦」。

台灣西半部昨出現高溫38.2度，創百年來同期新高，氣象專家說，現在就這麼熱，不排除夏天會更熱。中央氣象局也說，只要太平洋高壓在台灣上方，帶來明顯的下沉氣流，加上華南暖空氣，及熱島效應，入夏後仍有這樣的氣象條件與環境的話，也會出現極端高溫。

有網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」po文表示，「家有汗人的夏天必備好物，墊了這個冷氣可以少開2度」並說，「有收納袋，不吃頭髮不夾皮膚」。

不過，也有網友說，「這東西你收起來就知道痛苦」、「這種硬梆梆的 椅子都難做了 還要當床?」「下先鋪草蓆，上面再放涼蓆，及蓆面枕頭套，只吹負離子電扇就夠了，不用冷氣」。

(中時電子報)