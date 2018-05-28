世足》埃及梅西無畏肩傷 有信心前進俄羅斯

薩拉在歐冠決賽傷到左肩，踢了29分鐘就含淚退場。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

被譽為「埃及梅西」的利物浦射手薩拉（Mohamed Salah）在歐冠決賽受傷退場，讓埃及民眾擔心這位英超金靴可能無法出征世足賽。不過薩拉今天在個人IG上po文表示，有信心代表自己的國家前進俄羅斯。

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「這是非常困難的一晚，但我是個鬥士，」薩拉在IG上跟粉絲說：「儘管有各種可能性，但我有信心自己能夠前進俄羅斯，讓你們所有人感到驕傲。你們的愛與支持，將會給我所需的力量。」

薩拉在歐冠決賽搶球卡位時，被皇馬後衛拉莫斯（Sergio Ramos）從右後方夾住其手臂拽倒，導致薩拉落地時重摔，連拉莫斯全身重量一瞬間都壓在薩拉的左肩上。薩拉經過治療後一度留在場上盼戰，但踢到第29分鐘還是痛苦倒地，最後噙著淚水退場。

薩拉傷勢眾說紛紜，一度有媒體推測他已無緣世足賽，利物浦教頭柯洛普（Jurgen Klopp ）賽後表示薩拉傷勢「真的非常嚴重」，埃及足協稍後則澄清說，對於薩拉趕上世足賽的機會表示「樂觀」。

薩拉在世足非洲區資格賽最終輪攻入5球，幫助埃及自1990年後首度打入世足賽。他本季也在各項賽事替利物浦攻入44球，包括以32顆進球改寫英超紀錄，也是「紅軍」打入歐冠決賽的最大功臣之一，可惜他的受傷也使利物浦屈居亞軍。

(中時電子報)

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