「金」厲害！2018臺灣田徑公開賽高雄勇奪2金2銅

2018年05月28日 18:41 中時 廖德修

2018年臺灣國際田徑公開賽26日落幕，高雄市一共奪得2金2銅，成績斐然！高雄市代表隊教練許唐漢表示：「選手近況調整不錯，表現超乎預期。」隨著比賽落幕，高雄子弟確定共3名選手入選國家隊，將於8月中旬代表台灣出征2018年雅加達亞洲運動會，為台灣爭光。

這次賽事高雄市由跳部項目率先開出紅盤，三級跳好手李奎龍甫於今年大專運動會跳出16公尺06成績，不僅完成4連霸，更一舉刷新塵封30年的大會紀錄。近況火燙的他，此次賽事依舊穩紮穩打，以16公尺25勇奪金牌，並順利拿下亞運門票。

李奎龍說：「很開心能一圓亞運夢，接下來將繼續努力，挑戰全國紀錄。」另男子撐竿跳場也傳出捷報，代表高雄出賽的陳建璋在決賽一舉躍過4公尺75，奪下銅牌。

短跑項目高雄此次亦滿載而歸，去年為高雄奪下全運會女子100公尺金牌的「新科風速女王」胡家蓁，與今年全中運包辦100公尺、200公尺雙料金牌的小師妹陳莞玫聯手，雙雙寫下好成績。陳莞玫跑出11秒76奪下金牌，胡家蓁則以11秒91獲得第3名；而這對高雄「短跑雙姝」，也是這次雅加達亞運女子400公尺接力的觀察名單。

而在5月初代表台灣出征世界中等學校運動會，勇奪男子200公尺金牌的小將林祐賢也傳出捷報，跑出21秒60的佳績。教練團指出，目前就讀於高雄市楠梓高中2年級的他，可塑性相當高，也是明年全運會奪牌的重點戰將。

此次高雄共斬獲2金2銅，可說是大豐收！「這次賽事主要在驗收選手的近況，而表現都在預期水準之上。」許唐漢表示：「下一波集訓將以10月分代表高雄出戰全國田徑錦標賽為首要目標，選手的表現也有望更上一層樓。」

高雄市共有3名選手確定進軍2018年雅加達亞運，分別為標槍王子黃士峰、鐵餅女將李采懌、三級跳之星李奎龍；短跑好手陳家薰及陳莞玫、胡家蓁則為國家隊觀察名單。

高雄市體育會田徑委員會沈煥瑤總幹事指出，配合高雄市體育處《108年全國運動會衝刺計畫》開跑，將共同研擬作戰方針，以階段式觀察與調整選手狀態，步步為營，打造高雄市完善的培訓體系；放眼108年全運會，田徑選手有信心再創佳績。

(中時 )