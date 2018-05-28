大愛節目遭陸方施壓停播 總統府：無助增進瞭解

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大愛節目遭陸方施壓停播，總統府今天「提醒」北京當局，動輒以政治理由限制創作，無助國家文明的進步，也無助增進兩岸雙方的認識與瞭解。對蔡總統表明對大陸粗暴行為不再忍讓，是否會有具體作法，府院人士表示，由各單位自行去評估。

對台灣電視劇遭陸方施壓而停播，總統府發言人黃重諺表示，台灣是民主國家，確保言論自由與多元意見，是我國的立國基石，我們支持國民多元奔放的創作，以多元的視角引領社會豐富思考，充實我們的文明內涵。

他說，歷史證明，任何遮住人民眼睛，壟斷人民思考，禁絕自由多元的企圖，最後都被人類進步的洪流沖散。

黃重諺強調，我們也提醒北京當局，以包容、尊重的態度，嘗試理性的接觸、看待不同，動輒以政治理由，限制文化藝術的自由創作，不但無助於國家文明的進步發展，在兩岸關係上也無助於增進雙方真正的相互認識與瞭解。

府院人士表示，彼此尊重是相互的，不能像台語說的「軟土深掘」，也許民眾對主權的說法感受不深，但相信每個人都希望未來的孩子上網不必翻牆、穿越紅綠燈不用人臉辨識，討厭的政治人物不要無限期連任，希望民眾要多給政府和國人一些鼓勵。

除了大愛台之外，是否有其他電視台也有被施壓狀況？他說，有些電視台可能一開始就不會拍了，「我們沒做什麼不對，他卻掐著你的脖子，這有道理嗎？」

對蔡總統表示不再忍讓，除了嚴謹陸方人士來台程序外，是否會有其他動作？府院人士表示，陸委會已有一些作法，這點讓各業管單位自己去做，重要的是，在這些事情之後，國內對這些議題態度上會更一致。

(工商 )

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