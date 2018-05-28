不辭了！北市副市長陳景峻感性告白「我選擇留下」

2018年05月28日 16:29 中時 吳堂靖

民進黨選對會今建議徵召立委姚文智出戰首都之戰，柯綠分手後，外界關注民進黨籍的北市府官員去留，選對會指出，秉持服務市民為己任精神，只要沒有違紀助選，就沒有違反黨紀疑慮，隨後陳景峻也以「我選擇留下，讓白綠合作繼續」為題，發表聲明，表示將留下協助柯文哲完成市政工作。

目前請病假的陳景峻發表聲明感性告白，他說自1992年受許信良主席以「清廉勤政愛鄉土」號召加入民主進步黨，參選三重市長，開啟從政歷程，24年來戮力從公，受黨栽培擔任2屆市長3屆立委和政院秘書長，盡心盡力，從不敢忘卻「清廉勤政愛鄉土」的從政初衷。

他指出，2016年柯文哲邀請他擔任副市長，除市政業務之外，更委以「白綠橋樑」的溝通管道，協助市長協調中央與地方政策議題，也在政治上協助市長與民進黨的良性互動。

2年多來與柯文哲共事期間，每日從清晨七點半晨會開始工作到深夜，休假日也行程滿檔全年無休，中午開會都是同一款鐵盒便當配白開水，跑遍12行政區聽取里長建議，即刻解決問題，「清廉勤政愛鄉土」落實在市政推動上。而讓中華民國總統蔡英文站在世大運的舞台上，向全世界發聲，更是「台灣價值」的展現！我在市府工作，每一天都在實踐民主進步黨的政治理念。

他說，感謝黨中央的充分理解，在思考後選擇留下，希望繼續推動中央與地方的合作，更希望能夠讓「白綠」之間的基層支持者，化對立為對話，為台灣的美好未來共同努力！

(中時 )