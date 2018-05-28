不辭了！北市副市長陳景峻感性告白「我選擇留下」

台北市副市長陳景峻。（本報系資料照片)

友善列印
中時

民進黨選對會今建議徵召立委姚文智出戰首都之戰，柯綠分手後，外界關注民進黨籍的北市府官員去留，選對會指出，秉持服務市民為己任精神，只要沒有違紀助選，就沒有違反黨紀疑慮，隨後陳景峻也以「我選擇留下，讓白綠合作繼續」為題，發表聲明，表示將留下協助柯文哲完成市政工作。

目前請病假的陳景峻發表聲明感性告白，他說自1992年受許信良主席以「清廉勤政愛鄉土」號召加入民主進步黨，參選三重市長，開啟從政歷程，24年來戮力從公，受黨栽培擔任2屆市長3屆立委和政院秘書長，盡心盡力，從不敢忘卻「清廉勤政愛鄉土」的從政初衷。

他指出，2016年柯文哲邀請他擔任副市長，除市政業務之外，更委以「白綠橋樑」的溝通管道，協助市長協調中央與地方政策議題，也在政治上協助市長與民進黨的良性互動。

2年多來與柯文哲共事期間，每日從清晨七點半晨會開始工作到深夜，休假日也行程滿檔全年無休，中午開會都是同一款鐵盒便當配白開水，跑遍12行政區聽取里長建議，即刻解決問題，「清廉勤政愛鄉土」落實在市政推動上。而讓中華民國總統蔡英文站在世大運的舞台上，向全世界發聲，更是「台灣價值」的展現！我在市府工作，每一天都在實踐民主進步黨的政治理念。

他說，感謝黨中央的充分理解，在思考後選擇留下，希望繼續推動中央與地方的合作，更希望能夠讓「白綠」之間的基層支持者，化對立為對話，為台灣的美好未來共同努力！

(中時 )

外交部：6月諾魯、吐瓦魯來台免… 如何稱呼大陸一國多制 部會各吹…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。