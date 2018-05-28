台灣虎航明開賣新定期包機航線 桃園佐賀及高雄名古屋登場

2018年05月28日 16:31 工商 張佩芬 、中時/ 王思慧 、中時/

台灣虎航2018年夏季定期包機航班資訊。（台灣虎航提供）

赴日本旅遊廣受國人青睞，不論是全家出遊、情侶度假，或是小資上班族短天數旅遊的首選，甚至有遊客一年前往旅遊數次，台灣虎航持續看好赴日旅行熱潮，今(28)日亦宣布將於明(29)日開賣二條赴日定期包機航線，桃園-佐賀單程未稅NT$1,799起、高雄-名古屋單程未稅NT$2,899起，造福北、高二地的旅客。

佐賀位於九州地區北部，縣內自然景觀豐富，北部有山脈、南部有佐賀平原，四季分明擁有多種的花卉，此外，佐賀的歷史也十分悠久，在佐賀能體驗到不同的人文景觀，是發現日本另一個神祕面貌的好地方。

名古屋是中部地區的中心城市，走訪市區內的各主要觀光景點，可見證名古屋的發展史；鄰近的城市，也有許多豐富的歷史遺蹟及自然美景，包括立山黑部、上高地等，其中廣為國人熟悉的主要景點之一，為1995年被登錄為世界文化遺產的合掌村，獨具特色的傳統建築，一年四季都吸引了許多遊客前往造訪。

台灣虎航表示，桃園-佐賀定期包機航線開航初期，每週營運二班，分別是週四及週日，去程航班編號IT8246上午07:00自桃園機場起飛(週日為上午08:05自桃園機場起飛)；回程航班編號IT8247上午11:25自佐賀機場起飛(週日為中午12:30自佐賀機場起飛)。

高雄-名古屋定期包機航線開航初期，每週營運二班，分別是週四及週日，去程航班編號IT8268下午13:20自高雄機場起飛；回程航班編號IT8269下午18:25自名古屋中部機場起飛。

為慶祝開航，台灣虎航將於2018年5月29日上午10:00起至2018年5月30日晚間23:59推出桃園-佐賀單程未稅NT$1,799起、高雄-名古屋單程未稅NT$2,899起的價格，搭乘日期分別為2018年7月29日起至2018年10月27日止及2018年7月1日起至2018年10月27日止。

預計年中開航桃園-佐賀及高雄-名古屋這二條定期包機航線後，台灣虎航在日本的航點將達14個、台日往返將達19條航線，其中有5條台日航線為高雄出發，是目前提供最多台日往返航班的低成本航空。相關訊息請連結至台灣虎航官網(www.tigerairtw.com)查詢，或加入台灣虎航官方粉絲專頁(www.facebook.com/TigerairTaiwan)並設定搶先看，以獲得第一手的消息。機票數量有限，欲購從速，有興趣的虎迷們請備妥六個月以上的護照資料及信用卡，以利購票作業。

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