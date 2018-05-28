「化學式」警告奏效！ 武陵農場蘋果逃過偷摘劫

2018年05月28日 16:36 中時 王文吉

武陵農場的牛頓蘋果後代已結果，但員工表示，許多遊客好奇摘來嘗看看，還沒成熟就被摘光了。（王文吉翻攝）

福壽山農場臉書粉絲頁發佈魯冰花「殘花」照片，哀悼「大植株宣告不治」。（王文吉翻攝）

福壽山今年鋪設石板路，但不設圍籬，仍有遊客為了取景，將魯冰花田踏成大窟窿。（王文吉翻攝）

福壽山農場的虞美人也遭遇不測，花田被遊客踩出一條路。（王文吉翻攝）

福壽山魯冰花盛開，民眾漫步鴛鴦湖步道即可賞花，但有遊客為了拍照，踩踏花海，園方無奈在臉書發佈「殘花」照片，哀悼「大植株宣告不治」；武陵農場的牛頓蘋果也難逃遊客毒手，園方最近出奇招，豎立「化學式」告示牌，提醒遊客勿任意採摘，許多遊客將「一氧化二氫」誤認為劇毒農藥，紛紛退避三舍。

武陵農場種有5棵牛頓蘋果後代，12年前自日本引進台灣至今，果樹已長到2、3公尺高，每年結果期，總有遊客好奇採摘，園方豎立禁摘告示，都不見奏效。農場員工表示，許多人都想嚐嚐牛頓蘋果的滋味，看看會不會長智慧，但事實是牛頓蘋果很難吃，栽培品種才好吃。

員工說，這5棵牛頓蘋果的果實，從來沒有收成過，還沒成熟就被摘光了。最近產銷輔導組突發奇想，將告示文字改成「開花結果期間施用大量一氧化二氫」，許多遊客看到「一氧化二氫」，誤以為是劇毒，紛紛刻意保持距離。

然而此奇招卻被國中生識破，員工說，有一家三代趁孫子考完國中會考，上山遊玩避暑，爺爺、奶奶看到告示文字，忍不住碎念「為什麼要噴農藥！」孫子經過一看，笑說「阿公、阿嬤，這個『一氧化二氫』是水的化學式，根本不是農藥，也沒有毒啦！」

產銷輔導組組長王仁助澄清，「化學式」告示牌不是要製造恐慌，並表示，化學物質平常就在人們日常生活之中，並非民眾想像中可怕，透過這個無傷大雅的小玩笑，希望藉此達到對食物、農業及環境的機會教育，並籲遊客「不要任意採摘」！

盛夏時節福壽山魯冰花正盛開，與另種美麗花卉「虞美人」相互競豔，農場為讓遊客近距離拍攝取景，今年鋪設石板路並且不設圍籬，不料，遊客為了取景，還是把活生生的魯冰花踏了下去，現在虞美人接著盛開，似乎也逃不過被蹂躪的命運。美景變殘花，農方也無奈，只能呼籲遊客保持公德心。

(中時 )