汙水監測業者幫廠商造假資料 彰檢抓到了

2018年05月28日 16:37 中時 鐘武達

彰化地檢署檢察官會同環保局追查汙水監測業者涉嫌為下游廠商製作假數據。（鐘武達翻攝）

水質監測業者原是要協助政府監控廠商是否違法排放廢水，彰化縣卻有2家環保工程公司涉嫌以篡改數據或透過電腦程式「自動申報不實的合格數據 」方式幫忙廠商矇騙環保局，近日遭彰化地檢署查獲依《偽造文書》罪擴大偵辦中。

彰檢襄閱主任檢察官林漢強指出，彰檢長期關注環保，嚴辦違反《廢棄物清理法》、《水汙染防治法》等案件，由於相關汙染案除了需要民眾檢舉，也仰賴監測業者的監控把關，但近來卻發現有不肖監測業者疑似為了「討好」客戶，反過來幫廠商造假資料。

花壇鄉某環保工程公司是電鍍廠的代操作業者，疑似為了讓電鍍廠排放廢水的數據「變漂亮」，涉嫌篡改水汙處理設備的用電、用藥、清除與操作參數。檢察官莊佳瑋等人日前指揮警方搜索，查獲該公司的工作日誌從一開始就寫錯，而為了最終申報環保局的數據合理，每天填寫的數據也都跟著全錯掉。

另外，檢察官高如應等一行又查出彰化市某環保工程公司受委任為下游電鍍、染整廠裝置水汙染處理之電子監控設備，在沒有實際監控下，只以電腦程式「自動申報不實之合格數據」，導致環保局無法透過申報數據遠端監控電鍍與染整業者的汙水處理情形。

林漢強說，兩家環工公司被查出涉嫌幫偽造假數據，但無法證實下游廠商排放的汙水不符規定，為此目前僅就兩家監測業者違法部分偵辦，兩名負責人已坦承犯行，訊後均已請回。

(中時 )