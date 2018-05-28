梁文音罵夫「給我滾」！老公被嚇到隨時皮繃緊

2018年05月28日 16:44 中時 尤嬿妮

梁文音（右）今邀蕭煌奇出席造勢活動。（蘇蔓攝）

梁文音睽違3年推出新專輯《副駕駛座的風景》，將於北中南舉辦巡迴演唱會，她今出席巡演造勢活動，聊到她昨在個人社群網站分享惡搞老公婚紗照的照片，她表示因自己好不容易休假，老公卻外出打球，氣得她在兩人的婚紗照上，將老公的臉塗鴉；梁文音今笑說：「我是真的生氣，老公昨回家看到大笑，結果還反過來畫我，現在沒事啦。」結婚2年的她坦言，剛結婚半年期間，小倆口經常吵架，「無數次」大罵老公「你給我滾」，但每次過5到10分鐘她就後悔、叫老公回家，如今不敢再叫老公滾，「怕自己後悔，自責的心情很難受」。

她婚姻生活充滿情趣，梁文音笑說自己很愛嚇老公：「在家裡很喜歡躲起來嚇他，尤其是他洗澡、光溜溜的時侯，很喜歡看他祼體被嚇的樣子，很好笑！」老公被嚇也不會對她生氣，「所以他隨時皮繃很緊，都在準備被會被我嚇到的心情」；有次一早梁文音趁老公上廁所時，她拿自己的假髮放在枕頭上，再用棉被蓋起來、像是她本人躺在床上般，然後自己再躲到一旁嚇老公；梁文音笑說：「他應該覺得很幸運，老婆總是會替他準備這麼多驚喜！」

今活動上，她邀請在新專輯中合唱〈和平分手〉的蕭煌奇，搭著「副駕駛座的風景」的專屬公車現身；她分享婚前搭公車經驗，笑說有天自己搭公車，結果就坐過站，心想「再也不要搭公車了！等我學會再說」，因此坐公車一定要有人帶；她出道前參加歌唱比賽，當時就希望有機會與蕭煌奇合作，如今等了9年終於收到蕭寫給她的歌，如願圓夢，梁文音說：「蕭煌奇老師真的很親切，我們這幾年很常在活動上碰到，他每次看到我都說：『文音，每次看到妳都覺得妳越來越漂亮了』！」笑說蕭老師私底下對走幽默路線，今活動上兩人還開玩笑說想組「奇音嘹繞」雙人組。

(中時 )